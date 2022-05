Juan Reynoso: “No sabía que había mucha presión”

El empate ante el América con el que Cruz Azul cerró la fase regular del actual torneo dejó a un sector de la afición celeste con ganas de acceder directo a la liguilla; sin embargo, el Director Técnico del equipo, Juan Reynoso, no se mueve por aquellas manifestaciones en su contra.

“De la presión, primera noticia. No sabía que había mucha presión, no escucho, no leo. En la calle, las pocas veces que salgo, son muestras de cariño, pero éstas son redes y a veces las redes nos engañan y no nos damos cuenta, pero soy consciente de que el equipo tiene cosas por mejorar”, explicó, cuando fue cuestionado al respecto.

Aunque en ocasiones el hashtag que pide la salida de Reynoso se ha tornado viral, el estratega no se adelanta, prefiere no emitir una postura formal y deja su destino en manos de la cúpula que encabeza Jaime Ordiales —con quien, algunos dicen, no tiene la mejor relación—.

Juan Reynoso deja su futuro en manos de la directiva

“Lo demás es decisión de la directiva. Veo a los jugadores metiendo, corriendo, no veo nada indolente con los jugadores. Dimos un pasito adelante, más allá de que no se logró el resultado. Esto es futbol, y lo otro termina siendo morbo. Algunos lo interpretarán de acuerdo con lo que piensan”, reflexionó.

La Máquina únicamente ha obtenido un triunfo en sus últimos seis partidos de la Liga BBVA MX y podría disputar el repechaje fuera del Estadio Azteca; no obstante, el peruano confía en que la mejor versión de su escuadra apenas está por presentarse.

“Ni éramos tan malos después de la derrota ante el San Luis y ni tan buenos con el empate. Nos hubiera gustado ganar, nos está faltando contundencia. Tenemos una semana para preparar, están Santi (Giménez) y (Erick) Lira, que estuvieron con Selección y sabemos que, con esa semana, potenciamos”, sentenció.

