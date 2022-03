Vigón muestra ilusión por su primer Clásico Regio en casa

Juan Pablo Vigón tiene apenas ocho meses vistiendo la playera de los Tigres, sin embargo, poco a poco se ha ido ganando el amor de la afición con sus actuaciones y los siete goles que suma hasta el momento con la institución.

“Muy contento con la afición. La verdad cuando venía aquí de rival verlos era emocionante, ahora tenerlos de aliado, de compañeros, es muy bonito. Te motivan para seguir trabajando, para seguir ajustando detalles y querer más y tener más hambre de hacer grandes cosas. Además crece el compromiso y ojalá que con trabajo, con mentalidad y apoyando a mis compañeros, vengan más resultados positivos para el equipo y después para mí”, comentó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

¿Qué afición pesa más?

La de Tigres no es la primera afición que se ha “enamorado” con el futbol de Vigón, anteriormente ya le había pasado con la gente de Atlas y Pumas, respectivamente. No obstante, aunque se dijo agradecido por el cariño que le mostraron, le fue imposible esconder que la fanaticada regiomontana es la que “le impacta”.

“Creo que la de Atlas y Pumas son aficiones muy bonitas estoy muy agradecido con ellos, pero la verdad es que la de Tigres sí me impacta. Me impresiona cada vez que el aforo es del 100%, sea el partido de la fecha ocho, la dos, la 14. Es algo muy bonito lo que me está tocando, lo que estoy viviendo. Algo que me gustó mucho fue el torneo pasado, en liguilla, estaba lleno, después sacaron papelitos y sales con muchas ganas de jugar ese partido y si no tienes ganas, con toda ese gente, te dan más ganas y más compromiso de salir a ganar por ellos y nosotros”, expresó en referencia a la fase final del Apertura 2021 en donde llegaron hasta semifinales.

Siguiendo con el tema del público, Vigón se mostró ilusionado con “el sabor” que habrá en el Clásico Regio de este sábado, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2022, el primero para él en el Estadio Universitario.

“No me ha tocado jugarlo aquí de local, es algo muy pasional en el estadio de ellos, pero creo que el sabor se va a sentir mucho mejor acá. Yo estoy muy contento con Tigres por esa pasión, ese sabor que le tienen al futbol, se vive muy intenso. Ese partido siento que va a estar muy bonito y es ganar sí o sí”, sentenció.