El pasado de Efraín Juárez con Vancouver Whitecaps

Efraín Juárez y los Pumas se instalaron en los cuartos de final de la Concachampions. El conjunto felino enfrentará al Vancouver Whitecaps en esta nueva fase del torneo internacional.

Te puede interesar: ¡Remate de locura! La promoción que sacó Cruz Azul vs Atlético de San Luis

El técnico de los Pumas militó en el equipo canadiense durante la campaña de 2018, una etapa en la que tuvo una actuación muy discreta. Juárez solo estuvo un año en el conjunto de la MLS. Llegó con mucha ilusión y expectativa, llegando a portar el gafete de capitán, aunque al final ya no era requerido por el entrenador del cuadro canadiense.

“Yo creo que más allá de fortalecerse se afirman las cosas. La realidad es que llevamos muy poquito, si soy sincero, llevo dos entrenamientos completos con el equipo completo, dos, y la realidad es que lo repetir todos ellos, nosotros no hacemos magia, venimos con la humildad de trabajar, esto es todo de ellos, se los he dicho todo, todo de ellos”, dijo el DT de Pumas tras superar al Alajualense en Costa Rica y mantener su invicto con los Pumas de la UNAM.

Un Campeón Hecho Tigre: Entrevista con Guido Pizarro, DT de Tigres

Efraín volverá a encontrarse con su antiguo club

Juárez no quiere desvíar el foco de su equipo, el estratega sabe que vienen duelos importantes para Pumas.

“Ya hablaremos en su tiempo y prepararemos el partido y tenemos un partido de lo mismo que es importantísimo para nosotros para estar poniéndonos ahí, tratar de pelear en el torneo, en el torneo local. La realidad es que hoy tenemos que recuperar los jugadores, tenemos casi 48 horas con un viaje por medio, la verdad es que me parece que, bueno, no me voy a quejar nunca de la organización, pero podríamos haberlo hecho mejor, pero sí, eso es recuperar hoy ", sentenció el estratega de los Pumas de la UNAM.

Te puede interesar: El emotivo mensaje de Efraín Juárez a sus jugadores