FC Juárez se mentaliza en sacar victoria ante Santos Laguna

El defensor de los Bravos del FC Juárez, Francisco “Panchito” Contreras, sabe de la rivalidad que tiene la institución fronteriza en contra de Santos Laguna . El jugador admitió que durante estos días previos se están mentalizando para sacar los 3 puntos en el Estadio Olímpico Benito Juárez ante la oncena de la Comarca Lagunera.

Los jugadores de Juárez están mentalizados en ganar

“Tenemos que trabajar la semana para el partido ante Santos, creo que hay una rivalidad entre los dos equipos y debemos trabajar para sacar un buen resultado. Estamos mentalizados en ganar, estamos trabajando muy duro, ya merecemos una victoria y vamos a salir a ganar”, declaró Contreras en la conferencia de prensa organizada por el FC Juárez.

Cómodo con su nuevo rol en Juárez

Aunque apenas suma 27 minutos en el torneo Grita México Clausura 2022, en la Liga BBVA MX, “Panchito” Contreras sabe que pulir sus técnicas defensivas será clave para que el técnico Ricardo “Tuca” Ferretti lo tenga más en cuenta y se consolide como titular de Bravos.

“La verdad es que me he sentido bastante bien de lateral, el torneo pasado terminé jugando de lateral, pero donde me den minutos hay voy aprovechar esa situación. Me ha costado defender, pero día a día estoy mejorando”, señaló Francisco Contreras.

Acostumbrarse a la posición

Durante los 3 torneos anteriores, “Panchito” promedió 280 minutos con la playera de los fronterizos,así que durante el presente torneo de la Liga BBVA MX espera aumentar esos minutos de juego y perfeccionar su posición como defensa lateral.

“Es un cambio que no estamos acostumbrados, pero estamos con la mejor mentalidad de hacerlo de la mejor manera, nos sirve para el futuro, para ya saber jugar ahí", finalizó el futbolista de Bravos.

FC Juárez vs Santos Laguna, por Azteca

Los Bravos del FC Juárez recibirán a Santos Laguna en un nuevo Viernes Botanero y podrás disfrutar del encuentro a partir de las 8:45 de la noche, a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.