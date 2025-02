¿Qué dijo Jude Bellingham sobre su polémica expulsión?

La visita del Real Madrid a la casa del Osasuna de la jornada 24 se ha visto manchada por la polémica arbitral que tiene el conjunto merengue con los silbantes de LaLiga desde hace un par de semanas, ya que en el primer tiempo hubieron tres jugadas donde pudo haber pitado penal en favor de los madrileños el árbitro José Munuera Montero, sin embargo, consideró que ninguna ameritaba ser sancionada con la penal máxima.

Aunque la acción que más generó controversia fue la tarjeta roja que recibió en la primera mitad el medio ofensivo inglés Jude Bellingham, por presuntamente haber ofendido a la máxima autoridad con una grosería en inglés.

“Está claro que el error ha sido por un mal entendido, me acuerdo muy bien de todo, y además lo que se ve en el video no coincide con el acta, no quiero entrar en detalles de lo que se ha dicho, pero es una expresión como joder, es difícil, porque cuando el árbitro no está seguro, y dice que ha dicho algo que no he dicho, como consecuencia se perjudica el equipo”, comentó en la zona mixta el seleccionado ingles del Real Madrid sobre la tarjeta roja que vivió contra el Osasuna.

¿Cuántas veces han expulsado a Jude Bellingham en su carrera?

Con la tarjeta roja vista ante el Osasuna es apenas la tercera expulsión que ha tenido Jude Bellingham a lo largo de su carrera profesional; la primera la vio en el futbol alemán con el Borussia Dortmund en el 2021 y la segunda fue el año pasado ya en la institución merengue.

“Sólo quiero aclarar que el equipo sabe que yo no he sido tan irresponsable como para ponerles en la situación de dejarles con 10 de forma intencionada, pero claro, siendo partícipe de esta situación, parece que sí. espero que las imágenes se revisen y confirme que lo que ha pasado no es lo que pone en el acta, si es así, ojalá la Federación lo tenga en cuenta porque las imágenes son una prueba evidente, obviamente no podemos cambiar el resultado del partido, pero espero que una vez revisado haya algún cambio”, añadió el número 5 del Real Madrid en relación a evitar una posible sanción y poder estar en la jornada 25 ante el Girona.

