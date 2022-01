Juega las campañas más tristes en este blue monday

La mejor manera de pasar el blue monday es jugando videojuegos, aquí te traemos una lista de los títulos más tristes pero entretenidos y divertidos que te harán pasar un buen rato, vive a flor de piel cada historia que te hará llevar todos tus sentidos al máximo disfrutando de cada detalle y dialogo que podrá sacarte un lagrima muy emotiva.

Las cinco entregas más emotivas:

-Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Este videojuego es una de las entregas más amadas por los fanáticos de Kojima, prepárate para uno de los finales más épicos dentro de la saga y vivir uno de los momentos más triste de Snake.

-Life is Strange

Prepárate para tomar las decisiones más fuertes y tristes dentro de esta entrega, definitivamente un juego que sabe jugar con las fibras más sensibles y colocarte en posiciones bastante fuertes.

-Gears of War 3

La entrega más emblemática de la saga, llena de momentos icónicos que te harán sentir el sufrir del equipo e Marcus Phoenix, el final es de los mejores de Gear of War donde uno de los personajes principales se despide de tal manera que vuelve al videojuego uno de los más recordados.

-The Last of Us

Un juego lleno de premios desde su narrativa, jugabilidad entre diferentes puntos que califican a este título uno de los mejores en su categoría, te sumerge hasta lo más profundo de la historia y te hace pasar momentos muy difíciles para los protagonistas.

- Red Dead Redemption

Colócate en los zapatos de John Marston y vive de cerca toda la historia de este vaquero que pasa por muchos altibajos en toda la historia, uno de los finales que todo gamer recordará y llevará en su corazón con una cinematográfica épica.

¿Qué es el blue monday?

Blue monday es el día más triste del año, según unos psicólogos de la universidad de Cardiff encontraron la formula perfecta para encontrar este día, esta fecha el tercer lunes del primer mes del año.

