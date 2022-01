Newbie se retira temporalmente de la escena competitiva de LoL

Luego de que en noviembre de 2021 Newbie dejara al equipo de Golden Guardians, el jugador profesional de la escena competitiva de League of Legends no había revelado pistas sobre su futuro, no obstante, Leandro Marcos ya emitió un comunicado acerca de su carrera como jugador de LoL.

“Un año en el que acepte un nuevo reto en mi carrera y me fui a jugar a NA, sabía que iba a ser difícil pero estaba listo para salir de mi zona de confort de nuevo y dar un paso mas arriba en mi carrera.

“Fue un año difícil, al llegar acá tuve muchas cosas que mejorar para estar al mismo nivel o cerca de los otros jugadores, siento que cada semana iba mejorando y adaptándome rápido al equipo. Nos estaba yendo muy bien pero cuando empezamos la competencia nunca pudimos jugar como jugábamos en los entrenamientos. Los resultados que demostramos y demostré fueron muy pobres y dado todo eso me quede sin ofertas para jugar en Norteamérica”, menciona Newbie.

Newbie se retira temporalmente del competitivo de LoL

Ahora, para 2022 el panorama de Leandro ‘Newbie’ Marcos es incierto. El jugador se tomará una pausa y sin una fecha estimada de regreso a la escena competitiva de LoL, el argentino de 25 años de edad le dará prioridad a su estado de salud.

“Tuve algunas propuestas para jugar en Latam, pero sentía que era momento de parar y preocuparme por mí mismo. En las condiciones que estoy hoy en día no puedo dar ni mi 100 por ciento, entonces, ¿para qué seguir si no puedo dar lo mejor?

“Todos estos años que he estado compitiendo lamentablemente cometí el gran error de no poner mi salud como prioridad, para mí todo era competir. Hoy en día llevo la carga de una lesión en la espalda baja que pasó antes de volverme jugador profesional y nunca invertí suficiente tiempo para mejorarme. También sufro de Tinnitus, que es algo que no se lo deseo a nadie, estar aturdido por un zumbido en el oído y no tener silencio 24/7 es muy jodido. Me cuesta mucho concentrarme y a veces tengo mareos.

“Voy a tomarme un descanso del competitivo y no estoy seguro cuando voy a volver, supongo que el tiempo lo dirá y espero que sea pronto por que ya tengo ganas de hacer lo que más amo que es competir”, agrega Newbie al comunicado a través de su cuenta de Twitter.

