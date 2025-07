Juega en la Liga BBVA MX, está entre los mejores Sub 19 del mundo y estará en el All Star Game

El mediocampista Elías Montiel representará México en el All Star Game 2025, duelo que reúne a los mejores jugadores de la Liga BBVA MX y la MLS. El joven fue considerado por André Jardine, (quien no contempló a este jugador en América) al ser considerado uno de los mejores futbolistas Sub 19 del mundo.

De acuerdo con la plataforma de análisis de datos de futbol, Data MB, Montiel es el mejor tercer futbolista Sub 19 del mundo en cuestión de pases largos con 155, solo por debajo del escocés Lennon Lee Miller con 214 y del serbio Aleksandar Stanković con 372. Conoce en qué ciudad se jugará el All Star Game 2025 .

Elías Montiel es el tercer mejor futbolista del mundo Sub 19 con mejor precisión en pases largos

Debido a este dato y su buen futbol en la Liga BBVA MX, forma parte de los 28 convocados para representar a México (LIGA MX) en el duelo contra lo mejor de Estados Unidos (MLS) que se llevará a cabo el 23 de julio a las 19 horas (tiempo de la Ciudad de México) en el Q2 Stadium.

¿Quién es Elías Montiel, considerado entre los mejores Sub 19 del mundo y que jugará el All Star Game 2025?

Elías Montiel es un futbolista de tan solo 19 años que juega como mediocampista. Pese a su corta edad ya es un referente en su equipo, pues en el Torneo Clausura 2025 jugó 14 de los 17 partidos y anotó 1 gol. Además, disputó 3 duelos de Liguilla en esa Temporada, según Transfermarkt.

Incluso, el nacido en Tula de Allende, Hidalgo, disputó el Mundial de Clubes 2025 y le anotó un gol al Real Madrid, aunque insuficiente, ya que Pachuca perdió los tres partidos de la fase de grupos, sumando un fracaso. No obstante, se espera que en este Apertura 2025 siga creciendo y llegue a ser fichado por un club europeo.