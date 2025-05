¿Juega Paulinho? Esto sabemos previo a la Final Toluca vs América

De cara a la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, una de las grandes incógnitas es si Toluca va a poder contar con Paulinho, delantero que fue Campeón de Goleo de la presente campaña y que no tuvo actividad en el duelo de Ida frente al Club América.

A pesar de haber salido al Día de Medios el pasado miércoles 21 de mayo, el entrenador del cuadro Escarlata, Antonio Mohamed, no pudo contar con el atacante el jueves 22, pues el artillero de los ‘Diablos Rojos’ tuvo una molestia muscular por la que no vio minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes y tuvo que ver el empate sin goles desde un palco del inmueble.

Durante el certamen en curso, João Paulo Dias tiene un registro de 14 goles entre Fase Regular y Liguilla. Con 12 anotaciones en la primera etapa de competencia, el futbolista portugués se hizo del bicampeonato de goleo, motivo por lo que es una pieza fundamental en el esquema del ‘Turco’.

¿Paulinho juega la Final de Toluca vs América?

Tras el empate 0-0 en el duelo de Ida, se espera que Toluca pueda contar con su delantero estrella. No obstante, hasta ahora los ‘Diablos Rojos’ no han emitido comunicado al respecto de la situación actual de su jugador, pues no han publicado una convocatoria previo al encuentro en el Estadio Nemesio Diez en el que el equipo busca llevar la 11 a sus vitrinas.

Del otro lado, el Club América cuenta con plantel completo, ya que se espera que Brian Rodríguez regrese a la actividad con la escuadra de Coapa, con la que no juega desde el pasado mes de abril por un desgarre. Comandados por André Jardine, el conjunto azulcrema busca el tetracampeonato y con ello, sumar la 17 a su palmarés.

