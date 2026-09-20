Juegos de HOY domingo 20 de septiembre, de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su fin este domingo 20 de septiembre con una triple cartelera dominical que definirá posiciones clave dentro de la tabla general.

Las acciones en el futbol mexicano arrancan en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con dos compromisos que se jugarán de manera simultánea.

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Por un lado, los Diablos Rojos del Toluca reciben a Santos Laguna en la cancha del Estadio Nemesio Diez, un escenario donde el cuadro escarlata suele hacerse fuerte y buscará quedarse con el triunfo ante su afición.

A esa misma hora, los Tuzos del Pachuca se enfrentan a los Xolos de Tijuana en el Estadio Hidalgo, un duelo directo por los puestos de clasificación que resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes.

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Para cerrar la actividad del fin de semana, los Gallos Blancos de Querétaro chocan contra los Esmeraldas del León a las 20:00 horas, este último duelo de la fecha se llevará a cabo en el césped del Estadio Corregidora, donde las dos instituciones saltarán al campo con la urgencia de sumar una victoria que los meta de lleno en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Con estos últimos tres juegos, los equipos superan la barrera de la mitad del torneo regular, por lo que el margen de error se reduce drásticamente para quienes buscan asegurar su lugar en la liguilla y pelear por el campeonato.

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Partidos de HOY de la Liga BBVA MX

Siguen las acciones en el cierre de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026, con partidos que prometen grandes emociones:

Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

| 18:00 horas (Tiempo del Centro de México). Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

| 18:00 horas (Tiempo del Centro de México). Querétaro vs León | 20:05 horas (Tiempo del Centro de México).