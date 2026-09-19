Estadio es REMODELADO con 157 metros de iluminación LED y tendrá la misma tecnología que el de Rayados de Monterrey

La modernización de la infraestructura deportiva en el continente americano sigue de cerca los estrictos lineamientos dictados por la FIFA.

En este escenario, el Club Atlético River Plate avanza con un plan arquitectónico diseñado para embellecer su inmueble, destacando un sector que replica las soluciones tecnológicas implementadas en la casa de los Rayados de Monterrey de cara a la Copa del Mundo de 2026.

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El punto central de esta nueva fase de remodelación se encuentra en la tribuna Sívori, la cual cuenta una bandera de 157 metros de iluminación LED. Para lograr la intensidad necesaria en los colores institucionales, tanto en transmisiones diurnas como nocturnas, el equipo de ingeniería utilizó más de 1,000 metros de tiras de luces de alta eficiencia. Esta innovación visual busca equiparar el nivel de los recintos de vanguardia en la Liga MX.

El referente directo de esta tecnología es el Estadio BBVA de Nuevo León

Como parte de sus preparativos mundialistas, el inmueble regiomontano instaló un sistema de iluminación deportiva LED de última generación que cumple con el estándar de iluminación A de la FIFA.

Esta tecnología permite la atenuación táctica de los focos, garantiza una reducción del consumo de energía superior al 40% y transforma la experiencia de los aficionados mediante espectáculos de luces programables; atributos que ahora el recinto de Núñez incorpora para potenciar su identidad visual.

A la par de esta evolución lumínica, el inmueble argentino ejecutó previamente obras estructurales que lo consolidaron como el de mayor aforo de Sudamérica. La construcción de nuevas tribunas bajas y palcos elevó la capacidad total a 85,018 espectadores, eliminando la antigua pista de atletismo para acercar a la afición al terreno de juego.

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Para soportar las máximas exigencias deportivas, el recinto instaló un césped híbrido (95 por ciento natural y cinco por ciento sintético) con un sistema de climatización y drenaje que emula los protocolos de los estadios mexicanos.

Toda esta magna inversión tecnológica tiene un claro objetivo estratégico; cumplir con los estrictos estándares internacionales para posicionar al histórico inmueble como la sede principal de Argentina rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

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