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Juegos de HOY domingo 27 de septiembre: partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Tras un emocionante fin de semana lleno de goles en la Liga MX, la Jornada 10 llega a su fin con tres partidos que prometen grandes emociones

Balón Apertura 2026
|MEXSPORT

Escrito por: Sebastian Cortés

Hoy domingo 27 de septiembre, cierra la actividad de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026, tras una jornada emocionante y llena de goles en la Liga BBVA MX.

Desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Pumas recibirá a Gallos; León buscará seguir sumando puntos en casa al recibir a Juárez, y en el partido estelar, lo que hace tiempo era un gran clásico capitalino, ahora en Aguascalientes desde el Estadio Victoria, Necaxa recibe a América en el cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026.

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Horarios de los partidos de hoy, domingo 27 de septiembre, de la Liga MX

  • Pumas UNAM vs Atlético de San Luis – 12:00 p. m.
  • Club León vs FC Juárez – 7:00 p. m.
  • Club Necaxa vs Club América – 9:10 p. m.

(Tiempo del centro de México)

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Pausa por Fecha FIFA

Las emociones del Apertura 2026 tendrán que esperar. Tras la conclusión de las actividades de este fin de semana, la Liga BBVA MX entrará en una pausa obligada debido a la ventana internacional de la Fecha FIFA, cediendo los reflectores a los compromisos de las Selecciones Nacionales alrededor del mundo. La actividad regular del torneo regresa hasta el 9 de octubre, en la Jornada 11.

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