NFL HOY domingo 27 de septiembre de 2026: partidos y horarios de la Semana 3 de la temporada 2026
Sigue las acciones del deporte más importante de Estados Unidos, donde la cartelera de hoy, domingo 27 de septiembre, promete grandes emociones en el emparrillado
La actividad de la temporada 2026 de la NFL continúa este domingo 27 de septiembre con una intensa cartelera dominical correspondiente a la Semana 3. Tras las emociones de las dos primeras fechas, los emparrillados de hoy prometen mover las posiciones en cada división con catorce encuentros clave, destacando el histórico regreso de los juegos internacionales a nuevos territorios.
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Sin duda, el duelo que acapara los reflectores es el choque entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, quienes protagonizan el histórico primer partido de la NFL en Sudamérica desde el mítico Estadio de Maracaná en Río de Janeiro.
Además, el primer turno nos regalará un explosivo encuentro cuando los Kansas City Chiefs visiten a los Miami Dolphins, a la par de otro gran choque de poder a poder entre los Los Angeles Chargers y los Buffalo Bills.
Para cerrar la jornada, el Sunday Night Football tendrá a los Los Angeles Rams visitando a los Denver Broncos en la altura de Mile High.
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Lista de los partidos de hoy ordenados por horario (tiempo del centro de México):
11:00 am
- Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers
- New England Patriots en Jacksonville Jaguars
- Tennessee Titans en New York Giants
- Seattle Seahawks en Washington Commanders
- New York Jets en Detroit Lions
- Carolina Panthers en Cleveland Browns
- Kansas City Chiefs en Miami Dolphins
- Los Angeles Chargers en Buffalo Bills
- Houston Texans en Indianapolis Colts
2:05 pm
- Arizona Cardinals en San Francisco 49ers
- Minnesota Vikings en Tampa Bay Buccaneers
2:25 pm
- Las Vegas Raiders en New Orleans Saints
- Baltimore Ravens en Dallas Cowboys (Río de Janeiro, Brasil)
6:20 pm
- Los Angeles Rams en Denver Broncos
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