Juegos de MAÑANA viernes 18 de septiembre de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Las acciones de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil comienzan con el partido entre las Rayadas de Monterrey y las Centellas del Necaxa, desde la mítica cancha del Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León.

En esta nueva era del balompié femenil mexicano, las Rayadas ocupan el segundo lugar de su grupo con 6 juegos ganados y solo un empate en lo que llevan del Apertura 2026.

Por su parte, Necaxa forma parte del Grupo B, donde el equipo dirigido por Hugo Sánchez no ha conocido la victoria: con 7 juegos disputados, lleva cero puntos. El partido en Nuevo León será importante para buscar sumar confianza en la segunda parte del torneo.

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Resto de los partidos de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil

La jornada 8 del Apertura 2026 promete grandes emociones rumbo al cierre de la primera mitad del torneo (horarios correspondientes a la hora central del país):

Sábado 19 de septiembre

Tijuana vs Chivas (17:06 CST)



Domingo 20 de septiembre

Pumas vs Puebla (12:00 CST)



América vs Atlas (15:45 CST)



Atlético de San Luis vs Pachuca (17:00 CST)



Lunes 21 de septiembre

Atlante vs Querétaro (15:45 CST)



León vs FC Juárez (17:00 CST)



Toluca vs Tigres (18:00 CST)



Santos Laguna vs Cruz Azul (19:06 CST)



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