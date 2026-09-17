La HORA EXACTA para ver el Detroit Lions vs Buffalo Bills, juego de la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL

Jueves de football por la noche este 17 de septiembre con el juego entre los Detroit Lions vs Buffalo Bills que abren la actividad de la Semana 2 de la Temporada 2026 de la NFL con el recién inaugurado Higmark Stadium como escenario.

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Hora exacta del Buffalo Bills vs Detroit Lions de la NFL

El Highmark Stadium de Buffalo abre sus puertas para recibir el encuentro entre los Detroit Lions en contra de Buffalo Bills con la patada inicial en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México, de este jueves 17 de septiembre.

Ambos equipos llegan con victorias en su encuentro inaugural de la Temporada 2026; sin embargo, los Bills tendrán la motivación extra de inaugurar su estadio y buscarán hacerlo con el pie derecho.

Luego de tres años de construcción, finalmente quedó listo el nuevo Highmark Stadium que cuenta con capacidad para 62 mil espectadores cómodamente sentados y que sustituirá a la antigua casa de los Bills que albergó los encuentros del equipo desde 1973.

Se trata de uno de los estadios más modernos es Estados Unidos con una inversión que ronda los 2 mil 100 millones de dólares y que cuenta con un diseño estratégico, además de un techo que cubre gran parte de las gradas para proteger a los aficionados durante las intensas nevadas.

Por su parte, el antiguo estadio, que está a un costado del nuevo inmueble, será demolido y se construirá un estacionamiento en su lugar.

Detroit Lions vs Buffalo Bills

Jueves 17 de septiembre

Hora: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Semana 2 de la NFL

New Highmark Stadium

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