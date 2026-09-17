América ya tiene líder de goleo del Apertura 2026; es de Brasil, ya lleva 12 goles y registra más de un gol por partido

El Club América está imparable en la Liga Femenil MX con siete victorias consecutivas en el inicio del torneo Apertura 2026 y 35 goles a favor, de los cuales 12 han sido de su goleadora, la brasileña Geyse, quien ha convertido en todos los encuentros que ha disputado y acecha el récord de goleo en el campeonato.

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Geyse, la líder de goleo del América

Con un promedio de casi dos goles por partido, Geyse da Silva se ha convertido en la goleadora del América en la Liga Femenil MX marcado en los siete partidos que han disputado en lo que va del Apertura 2026 y superando una marca del club que se había mantenido por más de 50 años.

Y es que Geyse superó el récord que compartían Arlindo dos Santos y Horacio López Salgado quienes habían marcado gol en los primeros seis partidos del América en los torneos 1965-66 y 1969-70, respectivamente; sin embargo, la brasileña ya lo ha hecho en siete encuentros consecutivos.

El siguiente reto de la delantera brasileña será romper el récord de goleo individual en un solo torneo que actualmente le pertenece a Charlyn Corral quien convirtió 22 goles en el Apertura 2025 con Pachuca; sin embargo, tendrá que hacerlo con menos partidos ya que el Apertura 2026 tendrá solo 14 jornadas.

A pesar de su cuota goleadora vigente, la ventaja de Geyse en la tabla de goleo individual es muy corta ya que solo le saca dos tantos de ventaja a Enyer Higuera, su más cercana competidora quien ha marcado 10 veces con el Atlético de San Luis.

Los goles de Geyse en lo que va del Apertura 2026

Jornada 1 | Santos Laguna 0-3 América - 1 gol

Jornada 2 | América 10-0 Cruz Azul - 2 goles

Jornada 3 | América 5-1 Puebla - 1 gol

Jornada 4 | Necaxa 0-7 América - 4 goles

Jornada 5 | América 3-1 Tijuana - 1 gol

Jornada 6 | Pumas 1-2 América - 2 goles

Jornada 7 | América 5-2 Tigres - 1 gol

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