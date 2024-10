Los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca

La actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX no para. La jornada 15 de la Liga BBVA MX, se va a disputar de este viernes 1 de noviembre al sábado 2 de noviembre del 2024.

Es una jornada clave para muchos equipos, que necesitan llevarse la victoria para no quedar eliminados. Por otra parte, hay varios equipos que están cerca de asegurar su lugar en el Play In.

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 14 del Clausura 2024

Te puede interesar: VIDEO: La ESCALOFRIANTE lesión de Hendricks en la NBA

Los partidos que se van a disputar jornada 15

La actividad comienza desde el viernes 1 de noviembre del 2024, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, Querétaro vs Juárez. a las 21 horas tiempo del centro de México, Mazatlán vs América en el Estadio El Encanto y el último encuentro de la noche es el Tijuana vs Tigres en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Para el sábado 2 de noviembre del 2024, la actividad arrancará desde las 17 horas tiempo del centro de México con Atlético de San Luis vs Puebla y Toluca vs León. A las 19:05 horas tiempo del centro de México, Chivas vs Pumas y Monterrey vs Atlas.

Por último, a las 21 horas, los juegos encargados de terminar con la actividad son el Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

Los partidos de la jornada 15 que transmite TV Azteca

De la jornada 15, hay un encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. Se trata del partido de Mazatlán vs América en punto de las 21 horas tiempo del centro de México desde el Estadio El Encanto. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Omar Villarreal.

Toluca podría competirle al Cruz Azul | La Mesa Protagonistas

Te puede interesar: ¿En qué posición de la tabla del Apertura 2024 dejará Fernando Gago a Chivas?