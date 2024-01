Los juegos de la jornada cuatro que transmitirá TV Azteca

Este martes 30 y miércoles 31 de enero del 2024, continúa la actividad de la jornada 4 que inició desde el pasado miércoles 24 de enero. Se van a disputar un total de seis partidos que moverán las posiciones de la tabla. Por el momento, la tabla del torneo marcha de la siguiente forma:

En los primeros tres lugares se encuentran: Rayados, América y Tigres, los tres equipos con un total de diez puntos conseguidos con cuatro juegos disputados. En cuarto lugar aparece Necaxa con siete puntos, en quinto y sexto se encuentran Pumas y Atlético de San Luis con seis puntos.

En séptimo se encuentra Toluca con cinco puntos. En octavo y noveno aparecen Atlas y Cruz Azul con cuatro puntos conseguidos. En los siguientes tres puestos aparecen León, Pachuca y Querétaro con tres puntos conseguidos.

Chivas y Tijuana registran dos puntos. En el fondo de la tabla aparecen Santos, Puebla y Juárez con un punto conseguido. Por último, en el último lugar sale Mazatlán con cero puntos.

Los partidos que se disputarán de la jornada 4

Los partidos que faltan por disputarse en la jornada cuatro son: Cruz Azul vs Tijuana, Mazatlán vs León, Santos vs Puebla, Chivas vs Toluca, Pachuca vs Atlas y Pumas vs Necaxa.

Los partidos que transmitirá TV Azteca

Para la jornada doble, el equipo de TV Azteca Deportes transmitirá el partido que más morbo produce. Se trata del encuentro entre Chivas vs Toluca pues Alexis Vega podría debutar en el Estadio Akron ante el Rebaño.

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en Azteca Siete y a través del sitio web y la app de Azteca Deportes. El encuentro tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Jorge Campos, David Medrano y Luis Roberto Alves Zague.

