Juegos de la NFL que se disputarán HOY jueves 27 de agosto, de la semana 3 de la pretemporada 2026
Los equipos de la NFL continúan preparándose previo al arranque de la temporada regular
Continúa la preparación de los equipos de la NFL rumbo al arranque de la Temporada regular 2026 y este jueves 27 de agosto tendremos cuatro encuentros de pretemporada, incluido el duelo entre Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams que podrás ver a través de Azteca Deportes Network.
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Los partidos de pretemporada de la NFL de este jueves 27 de agosto
La actividad de la pretemporada de la NFL se vive a través de la pantalla de Azteca Deportes y este jueves 27 de agosto tendremos en vivo la transmisión del encuentro entre Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
Los Carneros se posicionan como el mejor equipo de la pretemporada y buscarán mantener la inercia ganadora ahora también contra sus vecinos, los Cargadores.
La actividad de la pretemporada de la NFL de este día comenzará desde las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando se enfrenten los Buffalo Bills en contra de Pittsburgh Steelers.
Un poco más tarde, a las 18:00 horas, se estarán enfrentando los Cleveland Browns ante New England Patriots, además de Las Vegas Raiders ante San Francisco 49ers.
Pretemporada de la NFL
- Buffalo Bills vs Pittsburtgh Steelers | 17:00 horas
- Cleveland Browns vs New England Patriots | 18:00 horas
- Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers | 18:00 horas
- Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 20:00 horas
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