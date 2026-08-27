Juegos de la NFL que se disputarán HOY jueves 27 de agosto, de la semana 3 de la pretemporada 2026

Continúa la preparación de los equipos de la NFL rumbo al arranque de la Temporada regular 2026 y este jueves 27 de agosto tendremos cuatro encuentros de pretemporada, incluido el duelo entre Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams que podrás ver a través de Azteca Deportes Network.

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Los partidos de pretemporada de la NFL de este jueves 27 de agosto

La actividad de la pretemporada de la NFL se vive a través de la pantalla de Azteca Deportes y este jueves 27 de agosto tendremos en vivo la transmisión del encuentro entre Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Los Carneros se posicionan como el mejor equipo de la pretemporada y buscarán mantener la inercia ganadora ahora también contra sus vecinos, los Cargadores.

La actividad de la pretemporada de la NFL de este día comenzará desde las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando se enfrenten los Buffalo Bills en contra de Pittsburgh Steelers.

Un poco más tarde, a las 18:00 horas, se estarán enfrentando los Cleveland Browns ante New England Patriots, además de Las Vegas Raiders ante San Francisco 49ers.

Pretemporada de la NFL

Buffalo Bills vs Pittsburtgh Steelers | 17:00 horas

Cleveland Browns vs New England Patriots | 18:00 horas

Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers | 18:00 horas

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 20:00 horas

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