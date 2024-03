París 2024 tendrá los Juegos Olímpicos más sostenibles de la historia

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y la organización de los mismos desea mandar un mensaje que trascienda lo deportivo. Este tipo de justas suelen entregarnos ejemplos que perduran, en la actualidad el cuidado del medio ambiente es uno de los temas más relevantes en la agenda mundial, por lo que en la capital francesa viviremos un evento donde la sostenibilidad será una de las prioridades.

París 2024 se compromete a ser la primera edición de la justa internacional que esté alineada completamente con el Acuerdo Climático de París. El objetivo de los organizadores, que trabajarán en conjunto con diversas organizaciones enfocadas en esto, es reducir la huella de carbono 55 por ciento con relación a los Olímpicos de Londres 2012. Se pretende que la totalidad de los espectadores se muevan en transporte público a través de autobuses y trenes interurbanos, cuyo acceso será gratuito.

Por si fuera poco, la villa donde se hospedarán los atletas contará con edificios de baja emisión de carbono, con un diseño ecológico y donde no se desperdiciará nada. Un dato que no es menos si consideramos el elevado número de competidores que se da cita en un evento de esta magnitud cada cuatro años. Otra de las grandes ventajas es que la mayor parte de las sedes están construidas y no se invertirá ni se contaminará en la edificación de nuevas.

Serán 35 las sedes y 24 las disciplinas que se disputen en la ciudad de la luz. Todo estará a menos de 10 kilómetros de la villa olímpica, asegurando así que los traslados no requieran de mucho tiempo. Se espera que se vendan 10 millones de entradas.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 darán inicio el viernes 26 de julio y correrán hasta el domingo 11 de agosto, más de dos semanas de pura emoción que prometen paralizar al mundo.

