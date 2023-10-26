Hacen petición para que Lionel Messi vuelva a París

Lionel Messi podría regresar a jugar en Francia. Luego de haber disputado su primera campaña en las filas del Inter Miami en la Major League Soccer, el astro argentino tiene las puertas abiertas para regresar a París, sitio donde fue parte del PSG a lo largo de dos temporadas.

Messi puede disputar los Juegos Olímpicos de París 2024

A menos de un año para los Juegos Olímpicos de París 2024, Lionel Messi tiene la posibilidad de ser refuerzo de la Selección de Argentina para buscar su segunda medalla en la justa internacional, pues en Beijing 2008 se pudo colgar la presea de oro.

“Leo tiene las puertas abiertas de la selección para hacer lo que quiera, es la realidad. Si en el caso de clasificarnos él quiere ir, será bienvenido. Mi relación con él es de una amistad muy grande y a mí me encantaría”, dijo Javier Mascherano, entrenador de la Sub-23.

“Primero tenemos que clasificarnos. Después, obviamente, vamos a analizar la opción de que Leo venga. Pero no sirve de nada adelantarse: la realidad es que primero hay que clasificarse”, agregó, pues las eliminatorias rumbo a París 2024 arrancan en enero del siguiente año.

En caso de que el jugador del Inter Miami refuerce a la Albiceleste para los próximos Juegos Olímpicos que inician el 26 de julio, 12 días después de la Copa América, el exjugador del Paris Saint-Germain buscaría su segunda medalla en la justa internacional. En Beijing 2008, 'La Pulga' vio actividad en seis paridos marcando gol frente a Costa de Marfil y Países Bajos. De igual forma dio la asistencia para que Ángel Di María anotara en la Final del torneo ante Nigeria.

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