Las medallas y logros de Laurel Hubbard en Halterofilia

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 serán históricos. Por primera vez en la historia, competirá un deportista transgénero en el evento se llevará a cabo sin espectadores luego del repunte de contagios de Covid en la capital de Japón. Laurel Hubbard, de 43 años de edad, logró su clasificación a la justa veraniega y competirá en la categoría de +87 kilos representando a Nueva Zelanda.

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La haltera practica el deporte desde temprana edad y comenzó su proceso de resignación de sexo durante 2012, comenzando a competir en los eventos de la Federación Internacional de Halterofilia en el 2017.

Su primera aparición fue en el Campeonato Internacional de Australia y se quedó con la medalla de oro luego de levantar un total de 268 kg en la categoría de +90kg.

Posteriormente, ese mismo año conquistó el primer puesto en el Campeonato de la Mancomunidad y el Campeonato de Oceanía, para ese entonces, Hubbard ya había logrado levantar más peso; registrando su máximo en 273kg en ambas competencias.

Pasaron dos años para que Laurel Hubbard volviera al primer lugar del podio, sin embargo, lo hizo en la categoría de +87. En 2019, la haltera se quedó con el metal dorado en el Campeonato Senior, los Juegos de Pacífico, el Campeonato Senior de Oceanía y la 6ta Copa Internacional de Qatar, en la que logró levantar 275kg.

En la Copa Mundial 2020 que se celebró en Roma, la neozelandesa logró colgarse la medalla de oro para sumar en sus logros un total de ocho metales dorados.

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¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

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