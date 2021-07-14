Medallas y récords de la nadadora Katie Ledecky

Una de las atletas históricas de los Juegos Olímpicos es Katie Ledecky. La nadadora estadounidense vivirá sus tercera justa veraniega en Tokyo 2020; y lo hará con el objetivo de hacer más grande su legado, que si lo comparamos con los hombres, estaría a la altura de Michael Phelps.

Con seis medallas olímpicas en su haber, Ledecky saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A los 15 años de edad, la nadadora norteamericana se clasificó a la final de los 800 metros libres y sorprendió al mundo conquistando la medalla de oro.

Registrando un tiempo de 8:14,63, Ledecky impuso el segundo tiempo más rápido de la historia, colocándose únicamente por debajo de la inglesa, Rebecca Adlington, quien tiene el récord en 8:14,10.

A su corta edad, Katie se convirtió en la atleta más joven en representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y lo haría para ser una revelación ante los ojos del mundo.

Para 2013, Katie Ledecky participó en el Campeonato Mundial y lo hizo para volver a brillar. Las pruebas de los 400, 800, 1500 y 4x200m estilo libre llevaron su nombre en letras de oro y batió dos récords del mundo en las pruebas de 800 y 1500m.

Un año más tarde, mejoró sus marcas e impuso una más en los 400 m libre. Durante el Campeonato Pan-Pacífico de Natación, Ledecky ganó cinco medallas de oro.

El Campeonato Mundial de 2015 no tuvo sorpresas. Ledecky volvió a dominar los 200, 400, 800, 1500 y 4x200 estilo libre. Cinco metales más a su cuenta rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que demostró su poderío una vez más.

Subió a los más alto del podio en Brasil en los 200, 400, 800 y 4x200. Además, ganó una medalla de plata en la prueba de 4x100.

Tras los últimos Juegos Olímpicos, la nadadora de Estados Unidos volvió a participar en el Campeonato Mundial de 2017 y 2019, en ambas competencias, registró nueve preseas más para sumar un total de 18 medallas en Campeonatos Mundiales (15 oros, 3 platas).

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Tokyo 2020 confirmará el legado de Ledecky

La justa veraniega que se llevará a cabo en la capital de Japón, será la confirmación de Katie Ledecky. La nadadora norteameriana llega al evento con 24 años de edad y lideró al equipo de natación para estar presente en Tokyo 2020.

Con seis medallas olímpicas y 15 de Campeonato del Mundo, Ledecky es la atleta femenina más laureada en la historia y de seguir así, poco a poco podría acercarse al histórico Michael Phelps, quien logró 28 metales olímpicos en cinco participaciones.

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