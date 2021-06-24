México, un ejemplo de constancia en el medallero olímpico

A lo largo de la historia México ha tenido grandes representantes en los Juegos Olímpicos. Nuestra Delegación cuenta con un total de 69 medallas: 13 oros, 24 platas y 32 bronces, son el registro en el medallero del Comité Olímpico Internacional.

La historia de nuestro país en la justa veraniega se remonta a París 1900, los que fueron los segundos Juegos de la Era Moderna.

Los primeros representantes nacionales fueron los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio Escandón junto al estadounidense William Hyden Wright, quienes conformaron el equipo de polo y consiguieron la medalla de bronce, haciendo de su debut todo un éxito.

Pasaron más de 20 años para que México volvería a estar presente en unos Juegos Olímpicos. París 1924 fue la cita a la que llegó nuestro país para no volver a faltar a la justa internacional. Sin embargo, en la capital de Francia no se lograron medallas y cuatro años más tarde, en Ámsterdam 1928, la Delegación Mexicana se quedó de nueva cuenta en cero.

A partir de Los Ángeles 1932, México ha sumado por lo menos un metal en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos. Con sede en Estados Unidos, el país azteca alcanzó sus primeras dos medallas de plata de la mano de Francisco Cabañas en boxeo y Gustavo Huet Bobadilla en tiro.

Las primeras Medallas de Oro

A pesar de volver a sumar preseas en Berlín 1936, no fue hasta Londres 1948 que llegaron los primeros oros para México. El militar Humberto Mariles Cortés fue el protagonista y conquistó ambas medallas doradas en equitación junto a su caballo, Arete, en la prueba individual y por equipos. En Londres 1948 continuó la cosecha de medallas consiguiendo un total de 5 preseas.

Los Juegos de México 68, edición con más medallas y más oros

Después de ver sus primeros metales dorados, México sumaría uno más en Melbourne 1956 y para 1968, nuestro país tendría el privilegio de organizar la justa olímpica, siendo la primera ocasión en la que los Juegos Olímpicos se realizaron en un país de habla hispana.

Nuestros Juegos quedaron marcados en la historia por varias razones. Fueron un hito para el deporte femenino luego de que la atleta Enriqueta Basilio se convirtiera en la primera mujer en encender el pebetero.

12 October, 1968: Enriqueta Basilio makes history by becoming the first woman to light an Olympic cauldron 🔥 at Mexico 1968. #OnThisDay pic.twitter.com/nE0ZYQprWJ — Olympics (@Olympics) October 12, 2020

Dicha edición también ha sido la de mayor cosecha de medallas. Con un total de 9 preseas, 3 de oro, 3 de plata y 3 más de bronce, México logró su mejor participación en la historia.

Entre los atletas destacados de México 1968, se encuentran los boxeadores Ricardo Delgado y Antonio Roldán, así como el nadador Felipe ‘El Tibio’ Muñoz. Los tres conquistaron el oro y hasta la fecha, su participación ha sido la que más metales dorados le ha dejado México en una justa olímpica.

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Joaquín Capilla aporta más medallas

El clavadista Joaquín Capilla, es el mexicano más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos.

Participando en tres ediciones, Capilla logró subir al podio en cuatro ocasiones, conquistando un oro, una plata y 2 medallas de bronce.

Su debut fue en los Juegos de Londres 1948, en los que se adjudicó el tercer puesto. Cuatro años más tarde, en Helsinki 1952, se colgó la plata y fue para Melbourne 1956, que consagró su historia olímpica con un oro y un bronce, convirtiendo a los clavados en el deporte rey de México, pues la disciplina le ha otorgado a nuestro país un total de 14 preseas.

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