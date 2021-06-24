Nadia Comaneci, la primera gimnasta en obtener 10 en Juegos Olímpicos

Próximos a inaugurarse los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, es necesario hablar y recordar a las leyendas históricas dentro de esta justa olímpica. La gimnasia olímpica es esa disciplina que a todos genera una gran expectativa.

Gimnasia perfecta

Una de las grandes deportistas y que actualmente forma parte de la historia dentro de los Olímpicos es Nadia Comaneci, la gimnasta olímpica que conquistó las barras asimétricas y obtuvo el primer 10 en la historia de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.

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En ese año, Comaneci, realizó una ejecución impecable, en la que combinó a la perfección su dinamismo, carisma y gracia corporal con una técnica nunca antes vista. Fueron menos de 20 minutos de rutina, pero que se siguen recordando y admirando en cada edición de los Juegos Olímpicos.

La gimnasta ha asegurado que participó en Montreal a los 14 años, edad que la benefició para desempeñarse ágilmente en los Olímpicos. Además, del 10 perfecto en las barras asimétricas, Nadia Comaneci, logró el máximo puntaje en otras seis ocasiones, ganando tres medallas de oro, una de bronce y una de plata. En Moscú sumó otras cuatro preseas.

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En 2006 la Federación Internacional de Gimnasia tomó la decisión de modificar el sistema de puntuación, dividiendo la decisión de los jueces entre dificultad de la rutina y nivel de la ejecución. Por lo que este hito del deporte es algo a lo que ya no pueden aspirar otros gimnastas.

La marca perfecta que consiguió Nadia Comaneci otros gimnastas también la consiguieron, pero lo cierto es que ninguno ha sido ni será tan recordado como la gimnasta rumana, nacionalizada estadounidense.

Calificada como heroína del trabajo socialista por el dictador Ceausescu, Nadia Comaneci, fue entrenada bajo un régimen muy severo. Karolyi, oriundo de la minoría magiar húngara y que era sospechoso de llevar a cabo actividades hostiles contra su país, Rumania, también era vigilado por los servicios secretos.

|Paul Vathis

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