Estados Unidos gana el oro e impone récord mundial en 4x100 combinado

Las competencias de natación en el Centro Acuático de Tokyo finalizaron. La prueba combinada de 4x00 masculino, otorgó las últimas medallas en la disciplina, las cuales se llevaron Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia.

El equipo de Estados Unidos lo conformaron Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel y Zach Apple, quienes registraron un tiempo total de 3:26.78 para subir a lo más alto del podio e imponer un nuevo récord olímpico y mundial, el cual ya le pertenecía al país de las Barras y las Estrellas. Sin embargo, la marca anterior era de 3:27.28, tiempo que registraron Aaron Peirsol, Eric Shanteau, Michael Phelps y David Walters.

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La segunda posición de la competencia la ocupó el cuarteto de Gran Bretaña. Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy y Duncan Scott, se colgaron la medalla de plata deteniendo el reloj en 3:27.51.

Finalmente, Italia completó el podio con Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso y Alessandro Miressi. El equipo italiano hizo un tiempo de 3:29.17.

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¿Cuántas medallas ganó Estados Unidos en natación durante Tokyo 2020?

Luego de nueve días de competencias en el Centro Acuático de Tokyo, la Delegación de Estados Unidos logró registrar un total de 30 medallas en la disciplina de natación, de las cuales, 11 fueron de oro, 10 de plata y 9 de bronce.

Liderados por Caeleb Dressel y Katie Ledecky, figuras del país de las Barras y las Estrellas, la natación vio resultados excepcionales en cada una de las pruebas que se disputaron.

Por un lado, Caeleb Dressel ganó cinco medallas de oro y a sus 24 años de edad, está nombrado para poder ser el sucesor del histórico, Michael Phelps. Mientras que Kathleen Ledecky se colgó cuatro metales, dos de oro y dos de plata.

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