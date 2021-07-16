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Fútbol

Gignac pinta ‘Arriba los Tigres’ en pared de Tokyo

El francés André-Pierre Gignac pintó en una pared especial para los atletas, ‘Arriba los Tigres’ junto a su firma, refrendando su carió por los felinos.

André Pierre Gignac Francia Juegos Olímpicos

Escrito por: Azteca Deportes

El delantero francés André-Pierre Gignac, está en un momento de motivación de cara a su participación en Juegos Olímpicos y a su arribo a Tokyo 2020 se animó a pintar una pared en la que recordó además su cariño por los Tigres.

El atacante fue incluido en la justa veraniega por Francia, siendo una de las estrellas de este combinado galo, siendo una gran noticia para el jugador, pues le ilusionaba ir a este importante evento.

Gignac, de 35 años de edad, prácticamente tendrá su último gran evento de su carrera como futbolista profesional con su país y no está desaprovechando ni un momento, disfrutando del grupo, de los entrenamientos y de la experiencia.

André Pierre Gignac Francia Juegos Olímpicos

Pero en medio de la concentración y arribo a Villa Olímpica, el delantero André-Pierre Gignac no olvidó a Tigres, escuadra a la cual se unió en 2015 y con la que ha conseguido títulos importantes.

Su cariño llegó a tal grado de pintar en una pared en la que los atletas dejan algún mensaje escrito: “Arriba los Tigres” junto a su firma.

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André Pierre Gignac Francia Juegos Olímpicos

Gignac se enfrentará a México en Juegos Olímpicos

El delantero mexicano André-Pierre Gignac y el combinado olímpico de Francia, tendrán una fase de grupos interesante en la que se medirán ante México.

22 de julio: México vs Francia

25 de julio: Francia vs Sudáfrica

28 de julio: Francia vs Japón

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El duelo ante México será el 22 de julio en el Estadio de Tokyo, y destaca porque se mide ante los jugadores que comúnmente se encuentran en el torneo azteca.

Curiosamente en la Selección de México sub 23, no tiene a ningún jugador de Tigres, aunque la convocatoria tiene bastante calidad.

Sus refuerzos mayores para esta ocasión, son el arquero Guillermo Ochoa quien tiene además el rol de líder en la escuadra azteca. Destacan también Luis Romo y Henry Martín.

André Pierre Gignac Francia Juegos Olímpicos

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