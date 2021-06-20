Está lista la Villa Olímpica con medidas sanitarias para Tokio 2020

Se dio a conocer el interior de la Villa Olímpica que será el hogar de los atletas y staff que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cual se ha construido con las medidas necesarias para prevenir lo más posible los contagios de COVID-19.

Las instalaciones se ubican en una isla artificial sobre la bahía de la capital japonesa, cuenta con vistas hacia la ciudad, su extensión costa de 44 hectáreas y contará con 18 mil camas para los atletas olímpicos y 8 mil para los paralímpicos.

También podría interesarte: No habrá fan-zones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

De acuerdo a los organizadores, los deportistas serán alojados en bloques similares a complejos residenciales de alto nivel, repartiéndose en 3 mil 800 unidades individuales y dobles que fueron equipadas en específico con accesibilidad universal, es decir, que son aptas para personas que tengan alguna discapacidad o movilidad reducida. En caso de ser un equipo amplio, podrían ocupar edificios enteros.

Dentro de los inmuebles habrá dos comedores que serán las únicas habitaciones donde podrán recibir servicios de restauración, debido que las medidas preventivas establecen que los atletas solo tienen permitido dejar la villa para acudir a los recintos donde competirán.

El comedor más grande tendrá una oferta de hasta 700 menús para poder complacer los diferentes regímenes alimenticios, aptos para vegetarianos, celiacos y demás; mientras que el pequeño únicamente contará con comida tradicional japonesa.

Tal vez quieras leer: Estadios en Tokio 2020 podrían tener acceso limitado de aficionados

¿Qué hacer en el tiempo libre?

Entre cada asiento de las mesas se instalaron pantallas transparentes para impedir que las gotas de saliva que pudieran ser expedidas al comer, no salpiquen a los comensales continuos y con ello, reducir el riesgo de contagio; además de que será el único sitio donde no deban utilizar cubrebocas.

Por último, para tiempo de ocio contarán con un gimnasio que dispone de más de 600 máquinas de entrenamiento, las cuales serán separadas por pantallas similares a las previamente mencionadas; además de poder acudir a salas con videoconsolas aparatos de realidad virtual, tenis de mesa y una pequeña plaza con tiendas y servicios.