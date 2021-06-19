No habrá fan-zones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las medidas sanitarias para realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cada vez se vuelven más estrictas. En esta ocasión, el comité organizador informó que no habrá fan-zones, algo que se había vuelo una tradición y uno de los puntos más concurridos en los eventos masivos deportivos al igual que la Copa Mundial de Futbol.

En un inicio se tenía previsto tener seis puntos designados para que los aficionados que no pudieran acceder a los estadios disfrutaran de las competencias; sin embargo, la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike aseveró que esto no será posible para prevenir contagios.

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“Hemos decidido anular estos eventos que agrupan a un gran número de personas. Para compensar, vamos a usar aún más la web para crear una atmósfera de los Juegos y difundir numerosas informaciones culturales”, expresó.

Además de esta medida, se espera que en un par de días, Yuriko Koike y el primer ministro, Yoshihide Suga tengan una reunión con los organizadores de los juegos olímpicos y paralímpicos para establecer la capacidad de los inmuebles durante las competencias.

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Otras medidas sanitarias en Tokio 2020

Es bien sabido que la idea original era poder contar con espectadores de forma normal; no obstante, Japón ha tomado muy enserio las medidas para prevenir contagios, a tal grado que incluso se prohibirá la asistencia de aficionados extranjeros; por otra parte se está consultando el tener los estadios a la mitad se capacidad o que solo se permita la entrada de 10 mil personas.

Pese a que la justa veraniega tendrá lugar del 23 de julio al 8 de agosto, la población japonesa es una de las más rezagadas en cuestión de vacunación, ya que, únicamente han sido inoculados el 6 por ciento de la misma.