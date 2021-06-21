Tokyo 2020 recibirá aficionados en los estadios

Tokio, Japón. El gobierno de Japón ha decidido permitir hasta 10.000 espectadores en las gradas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aunque se reservan la opción de celebrar competiciones a puerta cerrada en caso de repunte de contagios de COVID-19.



Los organizadores de los Juegos Olímpicos en la capital japonesa dieron a conocer la decision luego de una reunión con el Ejecutivo japonés, el Gobierno regional de la capital y los responsables de los comités olímpico y paralímpico internacionales.

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La noticia se hace saber el mismo día en el que se levanta el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad de Tokyo y otras regiones del país, aunque se mantienen ciertas restricciones para prevenir contagios.

Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, en confrerencia de prensa declaró, "En línea con las restricciones del Gobierno para eventos multitudinarios, hemos decidido establecer el límite de espectadores en el 50 % de la capacidad de los estadios, hasta un máximo de 10.000 espectadores".

"Se podrían aplicar restricciones en el número de espectadores, incluyendo la celebración de eventos sin público", añadió la directiva si se declarase un nuevo estado de emergencia o se aplicasen otras medidas de prevención de contagios.

Japón veta entra de extranjeros durante los Juegos Olímpicos



Las autoridades japonesa habían decidido previamente vetar la entrada de visitantes llegados desde el extranjeros durante los Juegos Olímpicos, en el marco de las férreas restricciones fronterizas que aplican con motivo de la pandemia.

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Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se celebrarán en un formato "burbuja" que obliga a atletas y a otros participantes extranjeros a cumplir estrictos protocolos de testeo, restricción de movimientos y medidas preventivas de contagios como el uso de mascarilla, además de la recomendación de vacunarse antes de viajar al país asiático.

Desde principio de mayo, el número de infecciones por COVID-19 en Japón está a la baja luego de la aplicación del tercer estado de emergencia sanitaria en el país, y en los últimos días se ha situado alrededor de los 1.500 nuevos casos diarios.

Con información de EFE