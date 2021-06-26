Vocabulario básico japonés en la tradición y cultura de Tokyo

Japón será el país sede de los Juegos Olímpicos 2020; miles de atletas y gente involucrada se reunirán en la capital del país asiático para la justa deportiva cuatrienal. En una población de 128 millones de habitantes, el idioma dominante del epicentro olímpico será el japonés, hablado por 150 millones de personas alrededor del mundo. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el vocabulario básico japonés.

El hockey sobre pasto en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Un gran compañero ❤️🦮



A los 6⃣ años, MIZUGUCHI Shigeo soñó con llevar la llama Olímpica después de observar el #RelevoDeLaAntorcha de Tokio 1964.



Años después perdió la vista, pero eso no impidió que hoy cumpla el sueño de ser relevista junto a Iction, su perro guía. ✨ pic.twitter.com/ojZgS4QIfy — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) June 25, 2021

Conoce las palabras básicas en idioma japonés

Hola: Kon'nichiwa

¿Cómo estás?: O-genki desu ka?

Buenos días: Ohayō gozaimasu

Buenas tardes: Konbanwa

Buenas noches: Oyasuminasai

Desayuno: Asa gohan

Comida: Shokumotsu

Cena: Ban gohan

¿Dónde está el baño?: Keshō-shitsu wa dokodesu ka?

No hablo japonés: Nihongo o hanasanai

¿Habla español?: Hanasu Supeingo?

¿Cuánto cuesta?: Ikura desu ka?

Necesito su ayuda: tasukete kudasai

Hasta luego: Sore dewa

Adiós: Sayônara

Por favor: Onegai shimasu

Gracias: Domo arigato

Si: Hai

No: Iie

COVID-19: Koronauirusu

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Conoce las palabras en idioma japonés relacionadas a los Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos: Orinpikku kyōgi

Antorcha olímpica: Orinpikku seika

Villa olímpica: Orinpikku-mura

Medalla de oro: Kinmedaru

Medalla de plata: Ginmedaru

Medalla de bronce: Dōmedaru

Himno nacional: Kokka

Atleta: Asurīto

Competencia: Nōryoku

Récord olímpico: Orinpikku kiroku

100 metros planos: 100 Furattomētoru

Relevos 4x100 metros: 4x100 mētorurirē

Gimnasia artística: Taisō

Alberca olímpica: Orinpikkupūru

Clavados: Daibingu

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La pandemia obligó a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a no tener público en las gradas y turistas por la ciudad sede. La pérdida económica ronda los mil 500 millones de dólares y la industria hotelera y restaurantera es la más afectada por no tener llenas las gradas en los recintos olímpicos para los 33 deportes y las 50 disciplinas olímpicas en la justa veraniega. Sin embargo, el gobierno del país sede, recientemente, oficializó la autorización para que los inmuebles puedan albergar el 50% de su capacidad.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.