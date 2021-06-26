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Vocabulario básico japonés en la tradición y cultura de Tokyo

Aprende un poco de vocabulario básico Japonés para que tengas una inmersión de la tradición y cultura en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Japonés: Vocabulario básico en la tradición y cultura de Tokyo

Escrito por: Azteca Deportes

Japón será el país sede de los Juegos Olímpicos 2020; miles de atletas y gente involucrada se reunirán en la capital del país asiático para la justa deportiva cuatrienal. En una población de 128 millones de habitantes, el idioma dominante del epicentro olímpico será el japonés, hablado por 150 millones de personas alrededor del mundo. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el vocabulario básico japonés.

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Conoce las palabras básicas en idioma japonés

  • Hola: Kon'nichiwa
  • ¿Cómo estás?: O-genki desu ka?
  • Buenos días: Ohayō gozaimasu
  • Buenas tardes: Konbanwa
  • Buenas noches: Oyasuminasai
  • Desayuno: Asa gohan
  • Comida: Shokumotsu
  • Cena: Ban gohan
  • ¿Dónde está el baño?: Keshō-shitsu wa dokodesu ka?
  • No hablo japonés: Nihongo o hanasanai
  • ¿Habla español?: Hanasu Supeingo?
  • ¿Cuánto cuesta?: Ikura desu ka?
  • Necesito su ayuda: tasukete kudasai
  • Hasta luego: Sore dewa
  • Adiós: Sayônara
  • Por favor: Onegai shimasu
  • Gracias: Domo arigato
  • Si: Hai
  • No: Iie
  • COVID-19: Koronauirusu

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Conoce las palabras en idioma japonés relacionadas a los Juegos Olímpicos

  • Juegos Olímpicos: Orinpikku kyōgi
  • Antorcha olímpica: Orinpikku seika
  • Villa olímpica: Orinpikku-mura
  • Medalla de oro: Kinmedaru
  • Medalla de plata: Ginmedaru
  • Medalla de bronce: Dōmedaru
  • Himno nacional: Kokka
  • Atleta: Asurīto
  • Competencia: Nōryoku
  • Récord olímpico: Orinpikku kiroku
  • 100 metros planos: 100 Furattomētoru
  • Relevos 4x100 metros: 4x100 mētorurirē
  • Gimnasia artística: Taisō
  • Alberca olímpica: Orinpikkupūru
  • Clavados: Daibingu

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La pandemia obligó a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a no tener público en las gradas y turistas por la ciudad sede. La pérdida económica ronda los mil 500 millones de dólares y la industria hotelera y restaurantera es la más afectada por no tener llenas las gradas en los recintos olímpicos para los 33 deportes y las 50 disciplinas olímpicas en la justa veraniega. Sin embargo, el gobierno del país sede, recientemente, oficializó la autorización para que los inmuebles puedan albergar el 50% de su capacidad.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

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