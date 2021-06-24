Los deportes tradicionales más populares de Japón

Famosa por sus rascacielos, el comercio y la cultura pop, Tokio, la capital de Japón, será la sede de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Pero lo más curioso para el mundo no es solamente eso, si no los deportes tradicionales japoneses que cuentan con su propio estilo y normas que datan del siglo XVI, los cuales se han seguido manteniendo hasta el día de hoy y forman parte del acervo cultural de este país.

Deportes ancestrales de Japón

Debido a la expansión de la cultura japonesa hacia el resto de países, los deportes japoneses más antiguos están dándose a conocer y ganando el protagonismo que merecen. El deporte en Japón es una disciplina muy importante.

Los deportes más conocidos de la nación insular del océano Pacífico con densas ciudades, palacios imperiales, parques nacionales montañosos, miles de santuarios, templos y que seguramente conozcas son: el sumo, deporte nacional del país, o el judo, conocido en todas partes como el arte marcial japonés.

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Lo cierto es que, hay otros deportes no habituales en la cultura japonesa que te fascinarán. Estos son los deportes tradicionales japoneses más populares y más practicados en Japón, el país nipón de mayor cultura y tradición:

Sumo, deporte de lucha con un fuerte vínculo religioso. Los luchadores viven en la misma escuela, llamada heya.

Kendo, deporte con espada de bambú propio de Japón, su raíz esta basada en la lucha de los samuráis.

Kyudo, arco y katana de bambú. Entrenamiento basado en los antiguos guerreros samuráis.

Judo, forma parte de los deportes olímpicos de lucha, técnicas de autodefensa, recuerda a la lucha cuerpo a cuerpo de los primeros guerreros del siglo XVI. Creado en 1882 por el maestro Jigoro Kano.

Kárate, deporte olímpico, se formó en Japón en el año 1879. Se extendió por Japón desde el reino de Ryukyu. Patadas y puñetazos, varios tipos de demostraciones y combates.

Aikido, se basa en movimientos de autodefensa o defensa personal, movimientos suaves. Desarrollado entre los años 1930 y 1960.

Yabusame, el perfecto balance entre cabalgar el caballo y maniobrar el arco, deporte relacionado con la religión sintoísta.

Béisbol, en Tokyo 2020 será estrenado como deporte olímpico, importado en 1872 en la época Meiji. Actualmente exiten 12 equipos japoneses, 2 ligas en total, la liga central y la liga del Pacífico.

Puroresu, mezcla entre la lucha libre estadounidense y las artes marciales japonesas. En cada uno de los combates participan dos luchadores o dos equipos de varios luchadores.

Bo taoshi, el deporte más sorprendente y menos conocido de Japón, dos equipos formados por 75 personas, cada equipo divide sus jugadores en un grupo de 25 y otro de 50 personas. El equipo ganador será aquel que primero incline el poste del contrario en un ángulo de 30 grados.

Con la gran riqueza de deportes japoneses tradicionales los niños comienzan a interesarse por la práctica deportiva. A través de los deportes japonenes la cultura japonesa consigue mantenerse viva, influenciada por las diferentes épocas por las que ha pasado el país a lo largo de su historia.

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