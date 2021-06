Nadadora olímpica renuncia a Tokyo 2020 por actos misóginos

La nadadora australiana, Madeline Groves, anunció a través de sus redes sociales que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Y es que la doble medallista en la edición de Río 2016, denunció la presencia de pervertidos misóginos en el deporte.

“He tomado la decisión de no competir en las pruebas olímpicas. Me siento aliviada y estoy buscando otras competencias en el año. Estoy muy emocionada de ver a todos en las pruebas para ver quién representará a Australia en Tokyo. Pase lo que pase, creo que este será uno de los equipos de natación más rápidos de la historia. La mejor de la suerte a todos los que compiten en las pruebas olímpicas”, escribió Madeline Groves mediante una publicación en Instagram.

“Que esto sea una lección para todos los pervertidos misóginos en el deporte y sus lamebotas. Ya no podrán explotar a las jóvenes y niñas, la vergüenza de su cuerpo o las presiones médicas y luego esperar a que te representen para que puedas ganar un bono anual”, agregó.

Sin dar nombres, Groves dejó claro lo que se vive en el equipo de natación, teniendo respuestas de apoyo de infinidad de seguidores y otros deportistas.

Posteriormente, agradeció las muestras de consuelo y señaló que su intención era denunciar dicho problema lo antes posible para no quitarle un puesto a alguna de sus compañeras, asegurando que necesita de un descanso y espera que sus palabras puedan ayudar a las niñas que comienzan en el deporte.

“Gracias a todos por el apoyo. Consideré competir en las pruebas olímpicas y señalar este punto más tarde, pero decidí que no quería quitarle un lugar a alguien que estaba 100 por ciento concentrado en nadar rápido. Mi decisión se debe en parte a que hay una pandemia. Si comenzar esta conversación salvará a una niña de que le digan que pierda peso, que haga dieta, no ir a los Juegos Olímpicos habrá valido la pena”, mencionó.

Groves era promesa de medalla para Tokyo 2020

La nadadora de 26 años de edad es especialista en las pruebas de estilo mariposa, y su potencial quedó demostrado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se adjudicó la medalla de plata en dos ocasiones en las pruebas de 200 metros y los relevos 4x100.

Cabe destacar, que la deportista australiana ha conseguido múltiples medallas en los Juegos de la Mancomunidad, así como en el Campeonato Pan-Pacífico de Natación y el Campeonato Mundial de Natación, en el que se llevó la medalla de bronce en la edición que se disputó en Kazán, Rusia, durante 2015.

