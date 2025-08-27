deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
¡Jugada temeraria en beisbol mexicano, deja a jugador en ambulancia y entrará al quirófano para operación con pronóstico reservado en su recuperación!

El segunda base de los Pericos de Puebla, Samar Leyva tuvo un amargo cierre de temporada al sufrir fractura y quedar eliminado a manos de los Diablos Rojos del México.

Samar Leyva sufre fractura de muñeca beisbol Pericos de Puebla
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
La temporada 2025 para los Pericos de Puebla terminó siendo barridos por los Diablos Rojos del México, pero además con una penosa noticia en la que se confirma que el segunda base de los verdes, Samar Leyva ingresará al quirófano.

Diablos Rojos del México dejan tendidos a Pericos de Puebla

Samar Leyva, quien cubre la segunda almohadilla con Pericos, salió del juego el lunes en el cuarto juego de la serie ante Diablos, cuando en un tiro del receptor trató de sacar el out y sucedió un choque con Juan Carlos Gamboa.

Leyva dejó su mano izquierda en el aire y ante el paso de Gamboa la atrapó y quedó trabada en tanto que el tiro del catcher Lino, golpeó en la espalda al capitán de Diablos, Juan Carlos Gamboa.

Ambos jugadores salieron del terreno, pero Samar Leyva notablemente lastimado y sosteniendo su brazo en una posición inusual fue atendido y a la brevedad enviado en ambulancia a un hospital.

El comunicado de Pericos de Puebla sobre la salud de Samar Leyva

“Derivado de un fuerte choque, al cubrir la intermedia, en un intento de robo de Juan Carlos Gamboa, Samar Leyva abandonó el cuarto juego de la serie ante los Diablos Rojos del México, al quedar fuertemente lastimado.

De inmediato fue trasladado en ambulancia para recibir la atención necesaria. El resultado del choque fue fractura en la muñeca izquierda, por lo que tendrá que someterse a cirugía el próximo sábado.

La organización emplumada desea la pronta recuperación de Samar Leyva que, cómo cada juego que disputa, dejó todo sobre el terreno de juego”.

Samar Leyva sufre fractura de muñeca beisbol Pericos de Puebla

¿En qué entrada se fracturó la mano Samar Leyva con los Pericos de Puebla?

Todo ocurrió en la parte alta del quinto inning, cuando la pizarra estaba 8-3 en favor de Diablos y buscaban hacer más peligro ante unos endebles emplumados.

La jugada generó mucha tensión y preocupación en el diamante del Hermanos Serdán de Puebla, y de inmediato envío a Leyva al hospital a bordo de una ambulancia.

Juan Carlos Gamboa, fuera de peligro y estará en la Serie de Campeonato

Juan Carlos Gamboa, parador en corto de Diablos quien también dejó el juego en esa acción en la Serie de Zona , es reportado por Diablos, fuera de todo peligro, sin lesiones que lamentar y con una posibilidad del 100 por ciento para enfrentar la Serie de Campeonato en el Sur, desde el próximo sábado.

“Solo fue el golpe de la pelota y un poco la caída rara, pero está bien. Estará listo para el fin de semana, no tiene nada”, explicó el departamento de medios de Diablos Rojos del México.

