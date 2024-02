“Las jugadas dudosas contra nosotros son para el rival”, Robert Dante Siboldi se queja del gol anulado a Gignac

Los Tigres de Nuevo León y los Pumas de Universidad Nacional igualaron en el marcador al terminar 2-2 en el Volcán; los de San Nicolás de los Garza dejaron escapar una ventaja de dos goles en el segundo tiempo, los del Pedregal lograron rescatar un punto de su visita gracias al doblete de Memo Martinez, quien se estrenó como goleador auriazul.

En los últimos minutos del compromiso entró de cambio el delantero francés André-Pierre Gignac y logró anotar el tercer tanto en la cuenta de la U de Nuevo León, sin embargo el gol fue anulado por una supuesta mano del galo.

“Las jugadas dudosas contra nosotros son para el rival. A mí no me queda claro el gol de André, no hay una toma clara de la mano, si tienen una clara donde creen que diga en la mano, no veo por ningún lado dónde hay un contacto en el brazo y hasta eso estamos viendo las dudosas son para el rival”, comentó el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi en relación al gol anulado de André-Pierre Gignac en los últimos minutos del partido.

Gignac o Ibáñez en el once titular

El número 10 de los Tigres de Nuevo León arrancó en el banquillo debido a que se encuentra saliendo de una gastroenteritis que lo había dejado fuera de los últimos compromisos de los Felinos de San Nicolás de los Garza; ante su baja Nicolás Ibañez había dado un paso adelante en el once titular como el centro delantero.

“Hoy Nico hizo dos goles y cada oportunidad que le toca lo aprovecha al máximo. André es André y qué te puedo decir. Tenemos qué cuidar la salud del jugador, venía de dos semanas sin entrenar, lo lógico sería que ingresará Nico y, en dado caso, como el marcador estaba con nosotros, pensamos que era buen momento para André, tratamos de hacer justicia, pensar en pro del equipo y buscar ganar siempre”, añadió el estratega charrúa sobre la actualidad de sus centro delanteros.

