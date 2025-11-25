Y a todo esto, ¿cuánto cuesta realmente Gilberto Mora en el mercado? ¿En serio es tan caro?

Gilberto Mora se ha convertido en la esperanza del futbol mexicano de cara a los próximos años, pues todas las expectativas están puestas en él. Con 17 años recién cumplidos, el canterano de Tijuana ha logrado romper todo tipo de récords e incluso consiguió un título con la Selección Mayor: la Copa Oro 2025. Pese a todo ello, su valor de mercado no es tan alto como otras figuras del futbol a nivel mundial.

El valor de mercado de Gilberto Mora en 2025

De acuerdo a las cifras reveladas por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias y valores de mercado, Gilberto Mora tiene un precio de 4,5 millones de euros en 2025. Esta cifra equivale a aproximadamente 96 millones de pesos mexicanos, un monto que parece realmente alto, pero que no está cerca de las figuras más importantes a nivel mundial. Cabe destacar que Mora fue introducido al EA FC 26 con una valoración impresionante .

Joshua Hernandez/Joshua Hernandez Gilberto Mora of Tijuana during the 14th round match between Tijuana and Toluca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on October 22, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.

Gilberto Mora comparado a las figuras más sobresalientes de la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que tiene un potencial enorme, Gilberto Mora está lejos de codearse entre los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX. El juvenil de Xolos se encuentra en el puesto 40 dentro del futbol mexicano, lejos de Allan Saint-Maximin, quien lidera la lista con un valor de mercado de 13 millones de euros.

Si hablamos de jugadores nacidos en México solamente, Mora se encuentra en el lugar número 30 de la lista. La misma es liderada por Santiago Gimenez, quien tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. Dentro de la Liga BBVA MX, el primero en aparecer es Alexis Vega, jugador del Toluca, quien está valorado en 10 millones de euros.

El precio de Gilberto Mora comparado a otros jugadores con su misma edad

A nivel mundial, Gilberto Mora se ubica en la decimotercera posición entre los futbolistas con mayor valor de mercado nacidos en el año 2008. Sin embargo, se encuentra lejos de los primeros puestos, pues Honest Ahanor (Nigeria) lidera la tabla con un precio de 20 millones de euros.

Si comparamos al joven mediocampista de la Selección Mexicana con jugadores como el propio Lamine Yamal, la diferencia es realmente abismal. Resulta que el crack del FC Barcelona tiene un valor de mercado de 200 millones de euros, una cifra que parece inalcanzable para Mora, quien tiene un potencial importante y que ya está en el radar de equipos europeos como el propio Real Madrid.

Los 10 futbolistas más valiosos nacidos en el año 2008

Honest Ahanor (Atalanta/Nigeria): 20 millones de euros. Lennart Karl (Bayern Múnich/Alemania): 20 millones de euros. Ibrahim Mbaye (PSG/Senegal): 15 millones de euros. Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra): 15 millones de euros. Francesco Camarda (Lecce/Italia): 10 millones de euros. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok/Polonia): 8 millones de euros. Jorthy Mokio (Ajax/Bélgica): 8 millones de euros. Nathan De Cat (Anderlecht/Bélgica): 7 millones de euros. Tylel Tati (Nantes/Francia): 6 millones de euros. Zé Lucas (Sport Recife/Brasil): 5 millones de euros.

Gilberto Mora no ingresa al top 10 mundial, un hecho que muchos creen insólito, pues el jugador mexicano ha demostrado que tiene potencial para ser uno de los jugadores más sobresalientes del mundo. ¿Es justo el valor de mercado de Mora?