Jugador del Barcelona jugará con Cristiano Ronaldo

El defensa Iñigo Martínez ha puesto fin a su etapa en el Barcelona y ya tiene un destino asegurado. Se trata del Al Nassr, donde compartirá vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Felix. El central vasco de 34 años firmará un contrato por una temporada con opción a otra más, de acuerdo con información de diversos medios internacionales.

Esta noticia no sorprendió a la directiva blaugrana, ya que el contrato del jugador incluía una cláusula especial pactada en su contrato que le permitía negociar libremente su salida en caso de recibir una oferta de su interés. Martínez, quien ya se ha despedido de sus compañeros y su salida ya fue anunciada, no acudió a los entrenamientos matutinos de pretemporada del Barca, confirmando así su inminente baja del futbol español.

Un salida anunciada

Tras una temporada irregular en la que el Barcelona fue uno de los equipos más brillantes de todo el Viejo Continente, Iñigo llegó como refuerzo en 2023, pero nunca se consolidó como un titular indiscutible durante ese lapso. Su salida deja un vacío en la zaga defensiva, aunque el club catalán ya comienza a buscar alternativas para llenar ese cupo.

Además, no todo es malo para el Barcelona, ya que su partida ayudará al equipo a aliviar su delicada situación financiera, en especial con el tema del tope salarial ligado al Fair Play, aspecto que ha sido un dolor de cabeza durante los últimos años.

En el Al-Nassr, Martínez se unirá a un proyecto ambicioso que busca dominar la Saudi Pro League y competir en Asia. Aunque su rol será más secundario, su veteranía y calidad podrían ser clave en un equipo lleno de figuras.

