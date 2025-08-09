Jugador del Manchester United será la competencia de Santiago Giménez

El Milan ha puesto sus ojos en otro delantero. Se trata de Rasmus Hojlund como posible refuerzo para su ataque, en un movimiento que buscaría crear competencia directa con Santiago Giménez. De acuerdo con diferentes reportes, las negociaciones entre el club rossonero y el Manchester United ya se comenzaron a gestar, aunque enfrentan un obstáculo financiero importante.

Te puede interesar: Ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs Puebla, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

El conjunto inglés habría establecido un precio de salida de alrededor de unos 40 millones de euros por el danés, cifra que superar ampliamente los 30 millones que el Milan habría presupuestado invertir inicialmente.

Resumen del partido: Toluca 3-4 Tigres | Jornada 3 | Apertura 2025

Los motivos que ponen a Hojlund cerca del Milan

La operación cobró fuerza después de que el United cerrará la contratación de Benjamin Sesko, lo que relegaría aún más a Hojlund en las alternativas como punta nominal. Rasmus de 22 años, que llegó a Old Trafford en 2023 por casi 80 millones de euros, no ha logrado consolidarse como goleador titular, registrando solo 10 anotaciones en la temporada pasada. Este rendimiento discreto ha llevado al club a considerar su salida.

El plan principal del cuadro milanista constaría en buscar un préstamo con opción a compra, estrategia que los de Manchester han rechazado ya que su intención es desprenderse de la carta que les permita recuperar parte de su inversión inicial. Mientras las negociaciones continúan, el Milan evalúa alternativas como la de Dusan Vlahovic en caso de que no se concrete este fichaje.

Milan quiere ir por todo esta temporada

La directiva italiana necesita urgentemente profundidad en su delantera de cara a la próxima campaña, donde solo tendrán que competir en la Serie A tras no clasificar a ninguna competición europea. La posible llegada de Hojlund podría significar un golpe en el desarrollo de Giménez en caso de perder la titularidad. El mercado sigue abierto, y en las próximas horas podríamos conocer un desenlace definitivo para esta transferencia.

Te puede interesar: Ex figura de los Tigres estuvo cerca de llegar como refuerzo a Rayados