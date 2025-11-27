Así quedó México la última vez que enfrentó a cada uno de los rivales que podría cruzarse en el partido inaugural del Mundial 2026

A una semana de realizarse el sorteo para el Mundial 2026, los medios de comunicación ya comenzaron a hablar de lo que le espera a México, pues los rivales ya se organizaron por bombos y hay mucha expectativa de cómo quedarán los grupos. En este caso, estos son los resultados obtenidos en las últimas ocasiones que el tricolor enfrentó a sus posibles rivales en el juego de inauguración en junio del próximo año.

¿Cómo le fue a México ante sus posibles contrincantes en el juego inaugural del Mundial 2026?

Hace unos días se dieron a conocer a los posibles rivales de la selección dirigida por Javier Aguirre, por ello todos los medios y distintas personalidades comenzaron con los famosos sorteos digitales. Allí se habló de quién sería el posible primer rival. Además, ya revelados los otros posibles equipos a los que se enfrentaría, todos hablan de lo que le espera a México.

En total, son 11 posibles selecciones las que inaugurarán ante México el próximo Mundial en la cancha del renovado Estadio Banorte. Allí, los resultados entregan que la última vez que México enfrentó a estos equipos se consiguieron cuatro victorias, tres derrotas y cuatro empates.

Este es el desglose a detalle:

vs Paraguay - Derrota 1-2 en 2025

vs Arabia Saudí - Victoria 2-0 en 2025

vs Qatar - Derrota 0-1 en 2023

vs Uzbekistán - Empate 3-3 en 2023

vs Argelia - Empate 2-2 en 2020

vs Escocia - Victoria 1-0 en 2018

vs Costa de Marfil - Victoria 4-1 en 2013

vs Sudáfrica - Empate 1-1 en 2010

vs Noruega - Victoria 2-1 en 2006

vs Egipto - Empate 2-2 en 1999

vs Túnez - Derrota 3-1 en 1978

¿Contra qué selección es más probable que México inaugure el Mundial 2026?

Obviamente no hay ninguna razón lógica, pues todos esos equipos tendrían la misma posibilidad, sin embargo Chat GPT indicó que este es el top3 de selecciones con más chances de inaugurar el Mundial frente a México. Aunque algunas razones no tienen nada qué ver con estadística.