Ver GRATIS y EN VIVO el Tigres vs Puebla, partido de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

Disfruta completamente en vivo el partido entre los felinos y La Franja desde el Estadio Universitario a través de la señal de TV Azteca Deportes.

Tigres vs Puebla en vivo Liga BBVA MX Apertura 2025
Tigres derrotó al Toluca en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Eduardo Camarena
Liga MX
¡Regresa la Liga BBVA MX! Este viernes 8 de agosto de 2025 está de vuelta la actividad en el futbol mexicano con un gran partido entre Tigres y Puebla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, mismo que podrás disfrutar completamente en vivo a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en Azteca 7 y el sitio oficial de aztecadeportes.com .

En duelo que se llevará a cabo en el Estadio Universitario mejor conocido como El Volcán, el conjunto dirigido por Guido Pizarro buscará mantener su buen paso en el torneo para conseguir su tercera victoria del certamen que lo acerca a ser el líder general de la competencia, mientras que La Franja del Puebla que ya sumó su primer triunfo en el Apertura 2025, también aterriza en Monterrey en gran momento luego de hacer un excelente papel en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 al clasificar a cuartos de final en cuarto lugar del Grupo B con 6 puntos.

Tigres vs Puebla EN VIVO, Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres vs Puebla, dónde ver gratis y en vivo el partido, Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Tigres y Puebla este viernes 9 de agosto en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México a través de Azteca 7, el sitio oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.

Tigres vs Puebla

  • Fecha: Viernes 8 de agosto de 2025
  • Horario: 9:00 pm tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario, El Volcán, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
  • Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes

Tigres vs Puebla, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 4 del Apertura 2025?

De acuerdo a las casas de apuestas, Tigres sale como amplio favorito para ganar el partido ante el Puebla en la Jornada 4.

  • Tigres: -223
  • Empate: +360
  • Puebla: +575
Tigres de la UANL
Puebla FC
