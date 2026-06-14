Mientras Gilberto Mora destaca en México, este es el jugador más joven de Corea del Sur

El próximo duelo entre México y Corea del Sur por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya mantiene su atención concentrada en la evolución del mediocampista Gilberto Mora por su precocidad en el torneo ecuménico. Sin embargo, no será el único jugador joven presente en ese duelo ya que Corea del Sur cuenta en su plantel con la presencia de Jens Castrop con tan solo 22 años de edad.

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El conjunto asiático rompió con sus arraigadas tradiciones institucionales al otorgar una plaza definitiva al joven centrocampista Jens Castrop para encarar la competencia veraniega, el futbolista del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga se posiciona como el integrante con menor edad dentro del armado de la plantilla definitiva de Corea del Sur.

¿Un alemán jugando para Corea del Sur? La historia de Jens Castrop

El volante mixto nació en la ciudad de Düsseldorf el 29 de julio de 2003 y posee la doble nacionalidad debido a sus raíces familiares mixtas. Su padre es de origen alemán y su madre nació en territorio surcoreano, lo que facilitó los trámites de elegibilidad deportiva ante los comités de la FIFA. El jugador completó todo su proceso de formación profesional en las fuerzas básicas del Fortuna Düsseldorf, del Colonia y del Núremberg antes de asentarse en la primera división germana.

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Cabe mencionar que el mediocampista, Jens Castrop, representó de forma regular a los combinados teutones desde la categoría sub-16 hasta la sub-21, sin emabargo, su cambio de federación se concretó formalmente en agosto de 2025 tras aceptar la invitación directa del estratega Hong Myung-bo para sumarse al proyecto asiático. Ahora, Castrop tendrá frente a la Selección Mexicana, la oportunidad de deslumbrar como uno de los elementos más jovenes dentro del campo de juego, acompañado de la 'joyita' de los dirigidos por Javier Aguirre, de tan solo 17 años como lo es Gilberto Mora.

El próximo jueves 18 de junio podrás vivir el duelo entre México y Corea del Sur por las pantallas de Azteca Deportes.