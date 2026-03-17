Julián Quiñones hizo algo que ningún otro mexicano naturalizado había hecho

Julián Quiñones tiene un amor especial por México y lo ha demostrado en cada entrevista que ha tenido. A pesar de haber nacido en Colombia, el delantero vivió desde muy pequeño en nuestro país y se considera como “un mexicano más”. A diferencia de otros futbolistas naturalizados, el ex-América rechazó a su selección para poder representar a la Selección Mexicana en torneos internacionales.

Jugadores como Santiago Gimenez, Germán Berterame, entre otros, nunca han recibido el llamado de, en este caso, la selección de Argentina, por lo que decidieron unirse al combinado azteca. Distinto sucedió con Quiñones, quien en más de una ocasión fue seducido por el cuerpo técnico de Colombia para sumarse al equipo. Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma: jugar para México.

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Julián Quiñones y su rechazo a la selección Colombia

En el año 2023, Quiñones recibió una propuesta para unirse al seleccionado colombiano y fue él mismo quien contó lo sucedido:

“Siempre sentí en mi corazón que quería representar a México. Cuando recibí la oportunidad de unirme a la selección colombiana, me encontraba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me preguntó si había leído la carta y le respondí que no, que no iba a leer la de Colombia, y la rechazamos. Más tarde, me acercaron de nuevo desde Colombia, pero siempre les he dado la misma respuesta, que no”, revelaba el delantero.

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El amor de Quiñones por México

Según el propio delantero, México ha sido todo para él, tanto en el futbol como en su vida personal:

“Cuando tenía 4 años, vine a México y nunca regresé a Colombia. Me quedé aquí porque me sentía tranquilo y cómodo. La gente me ha tratado muy bien, tengo a mi esposa y pronto seré padre. México me ha dado todo: paz mental y toda la tranquilidad que alguna vez soñé. Creo que la mejor manera de agradecerle a México es representándolo”, decía Julián tres años atrás.

Julián Quiñones, delantero de México|Crédito: MEXSPORT

Julián Quiñones lucha por estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de ser el sublíder de goleo en la Saudi Pro League con 24 anotaciones en lo que va de la temporada, Quiñones no tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026. Desde que Javier Aguirre tomó las riendas del seleccionado nacional, el delantero del Al-Qadisiya ha sido convocado, pero no es considerado titular.

Con el ‘Vasco’ al mando desde 2024, Quiñones ha jugado solamente 11 partidos con la Selección Mexicana y no ha podido marcar gol. Ahora mismo no es una de las primeras opciones, pero su deseo se mantiene intacto: "Quiero estar en esta lista decisiva para representar a México en el Mundial como lo quise siempre, para mi eso es lo más importante, por eso me mato cada día en cada entrenamiento", expresó recientemente.

