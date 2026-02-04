El jugador de México que casi nadie recuerda que está en Europa, pero hasta es titular

Mientras en Europa hay jugadores destacándose como Raúl Jiménez –quien logró un nuevo récord en la Premier League– hay otros mexicanos que están en el Viejo Continente pero no son seguidos de cerca por los aficionados ni por el entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre. Por ejemplo, hay uno que es titular en su equipo y casi nadie recuerda.

Aunque casi nadie se acuerda de que este futbolista está en Europa, en la última jornada fue titular y jugó 84 minutos, completando buenas estadísticas, según los sitios especializados. Se trata nada menos que de Stephano Carrillo, ex Santos Laguna, quien se marchó en febrero de 2025 dejándole una buena suma de dinero a la institución de México .

Stephano Carrillo jugará en la Segunda División de los Países Bajos con el equipo filial del Feyenoord|@stephanocarrillo

Resulta que Carrillo jugó 84’ en la victoria de Dordrecht sobre Helmond Sport de 3-0 en la segunda división neerlandesa. Según las estadísticas de Julio Rodríguez, el mexicano tuvo 2 ocasiones claras falladas, 100% de regates completados, 2 pases clave, 89% de pases precisos, 2 recuperaciones y 4 duelos en el suelo ganados de los 5 intentados.

¿Cuánto dinero le dejó Stephano Carrillo a Santos Laguna?

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, Carrillo fue vendido por 2.5 millones de euros desde Santos Laguna al Feyenoord de los Países Bajos, quien lo prestó al Dordrecht por un año. El delantero centro de 19 años ahora se desempeña en el equipo que suma 34 puntos en 25 fechas del torneo y se encuentra 9°. Su valor de mercado actual, en tanto, asciende a 750 mil euros.

Los números del jugador de México, Stephano Carrillo, en su nuevo equipo de Europa

El mexicano de 19 años llegó al FC Dordrecht de la Keuken Kampioen Divisie (Segunda División de los Países Bajos) en agosto de 2025, prestado desde el Feyenoord neerlandés. En ese marco, de acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Stephano Carrillo en su nuevo equipo de Europa son los siguientes: