Este jugador de México jugó al lado de Khvicha Kvaratskhelia y hoy vive un calvario

Dos delanteros que tocaron la gloria europea en el mismo equipo experimentan realidades opuestas. Mientras Khvicha Kvaratskhelia brilla en la élite mundial con el Paris Saint-Germain, el otro sufre un duro bache profesional que no deja de sorprender. El jugador de México en cuestión vive un calvario en la actualidad con su equipo.

Resulta que el excompañero de Kvara, Hirving Lozano, vive calvario con el San Diego al margen de ganar una verdadera fortuna en la MLS. En la actualidad su contrato le permite ganar millones de dólares, pero no juega. Mientras tanto, el futbolista georgiano con quien compartió plantilla hoy brilla en el futbol francés con el PSG.

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Pasado en Napoli y rumbos distintos entre Chucky Lozano y Khvicha Kvaratskhelia

Hirving "Chucky" Lozano y Khvicha Kvaratskhelia compartieron el ataque del Napoli de forma estelar. Juntos alcanzaron un hito histórico al coronarse campeones de la Serie A en 2023. Aquella dupla causaba terror a las defensas de toda Italia. Sin embargo, los caminos de ambos futbolistas tomaron rumbos completamente diferentes tras ese ciclo exitoso.

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El presente sonríe abiertamente al extremo georgiano en el viejo continente. Actualmente es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta gracias a su desequilibrio. Su nivel competitivo lo mantiene enfocado en buscar el bicampeonato de la Champions League con el PSG.

El calvario del Chucky Lozano en San Diego FC

La realidad para el canterano de Pachuca muestra un panorama sombrío. El atacante mexicano todavía no suma un solo minuto de juego durante el año 2026. La directiva y el cuerpo técnico lo dejaron completamente fuera de los planes deportivos del San Diego FC. El estelar jugador franquicia vive apartado del plantel principal de la MLS.

|Imagen mejorada con IA

Esta prolongada inactividad golpea directamente sus aspiraciones internacionales con la Selección Mexicana. Pues el Chucky ya quedó descartado de la lista definitiva de Javier Aguirre para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pasar de la gloria junto al nacido en Georgia a quedarse sin jugar, durísimo.

Chucky Lozano costaba más que Khvicha Kvaratskhelia y el Napoli lo sabe

Las cifras económicas de sus traspasos añaden un dato muy llamativo a la historia. Napoli pagó cerca de 42 millones de euros por el Chucky Lozano en su momento. En contraste, la directiva italiana desembolsó apenas alrededor de 12 millones de euros por Kvaratskhelia. Hoy el de Georgia brilla en el PSG y el de México fracasa en la MLS.

