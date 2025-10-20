¡Solo un susto! Jugador de Pumas listo para regresar a las canchas tras lesión

Los aficionados de Pumas pueden estar tranquilos, previo al arranque de la jornada doble de la Liga MX, recibieron buenas noticias sobre el estado de salud del delantero José Juan Macías, quien, con un historial de lesiones graves a lo largo de su carrera futbolística, generó incertidumbre en el cuadro universitario.

El jugador salió lesionado el pasado sábado ante Monterrey , tras sentir un pequeño piquete en la parte posterior izquierda. Dos días después de la desafortunada postal en el Gigante de Acero, a través de redes sociales, una amiga cercana suya señaló que la lesión no es de gravedad y que el delantero mexicano está listo para volver a las canchas.

“Hermanas, está bien, no se rompió. Está listo para el próximo partido”, mencionó en una historia posteada a través de Instagram la presentadora colombiana Daniela Durand junto al jugador universitario. Macías ha disputado 7 partidos con Pumas, 3 como titular, y solo ha anotado 2 goles en el Apertura 2025.

Los dirigidos por Efraín Juárez buscan salir de su mala racha; en los últimos cinco partidos llevan dos empates y tres derrotas. La doble jornada es una ventana de oportunidad para los universitarios, quienes visitarán a San Luis y recibirán a Xolos en CU en busca de sumar seis puntos y asegurar su lugar en el Play In de la Liga MX.

