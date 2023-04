El futbolista de la Selección Mexicana que ‘apoya’ los abucheos de la afición

La presentación de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca no resultó ser la fiesta que se esperaba tras la reestructuración que se llevó a cabo tras la endeble participación del equipo en el Mundial de Qatar 2022. Jamaica presentó un planteamiento con orden y aprovechó las desatenciones del equipo nacional para sacar un empate valioso en el Coloso de Santa Ursula dentro de la Nations League.

El empate a dos goles y la pobre actuación de algunos de sus futbolistas, desencadenó una serie de abucheos en contra de la Selección Mexicana dirigida por Diego Cocca. Algo que no había sido tan generalizado en mucho tiempo.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar: Santiago Giménez podría superar la mejor temporada del Chucky Lozano en la Eredivisie

Las palabras de Araujo sobre la Selección Mexicana

Néstor Araujo vivió desde la banca los abucheos que protagonizaron algunos de sus compañeros sobre el terreno de juego (Guillermo Ochoa, Diego Lainez y Raúl Jiménez), pero a diferencia de la mayoría, no criticó el comportamiento de la afición de la Selección Mexicana.

“Creo que la gente tiene su derecho de expresarse. Como futbolista y profesional tienes que saber encarar ese tema, hay que respetarlo. Tratar de seguir trabajando, la gente quiere que su selección guste y gane y vamos por el camino, no va a ser fácil. Cocca nos ha tratado de inculcar lo que quiere”, dijo el defensa central en conferencia de prensa.

Te puede interesar: La Selección Mexicana ya no tiene la plantilla más cara de la Concacaf

El elemento del América destacó la importancia de tener un escenario abarrotado, aunque la constante del público sea un rechazo por los malos resultados del equipo. Cabe destacar que la Selección Mexicana vine de su peor participación en una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994.

“Es importante que la gente esté en el estadio, aunque abuchee a algunos compañeros, así abuchee a la Selección. Es importante que hagan la entrada que hicieron en el Azteca”, sentenció Néstor Araujo.

Las palabras de Chicharito Hernández

“Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien no hay apoyo, festejas, no apoyas, y entonces cuando abucheas no estás apoyando”, dijo el delantero del Galaxy en una de sus transmisiones del Twitch, por lo que el las palabras de Néstor Araujo van totalmente opuestas con las del máximo goleador de la Selección Mexicana.