Qatar 2022: mexicanos que se han perdido mundiales por lesión

Faltan 6 meses para el mundial de Qatar 2022 y los jugadores deberán cuidar más que nunca su estado físico previo al arranque de esta justa. Nadie se quiere quedar fuera de una convocatoria mundialista menos cuando es por lesión y no porque las capacidades futbolísticas no dieron el ancho. Así es que vamos a revivir algunas de las fracturas que dejaron sin Copa del Mundo a algunos jugadores.

Néstor Araujo

Por esta razón Johan Vásquez estuvo a punto de regresar a México

Para Rusia 2018, Juan Carlos Osorio no pudo contar con uno de sus consentidos en la central Néstor Araujo salió lesionado de un amistoso contra Croacia y tuvo que ser operado del menisco.

Araujo participó en seis de los 10 partidos de eliminatoria mundialista con México, donde su país se clasificó como primer lugar.

El ahora jugador del Celta de Vigo no ha tenido la oportunidad de jugar un Mundial, aunque todo parece indicar que será titular en Qatar 2022.

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Diego Reyes

En la misma justa otro defensor abandonó el sueño mundialista, Diego Reyes que entonces jugaba en el Porto

"Reyes no logró completar satisfactoriamente su recuperación, por lo que causa baja de la convocatoria de la selección para la Copa Mundial. Se realizará el proceso pertinente ante FIFA para inscribir en su lugar a Erick Gutiérrez”

Luis Montes

Sólo faltaban 3 juegos de preparación para que la Selección Azteca hiciera su debut en el Brasil 2014. Luís Montes era uno de los mexicanos que mejor momento futbolístico pasaba y todo parecía indicar que el Mundial le funcionaría como vitrina para conseguir un equipo europeo. En el partido contra Ecuador, corría el minuto 34 cuando hay un choque contra espinilla de Segundo Castillo, ambos fueron baja de este certamen.

Lo lamentable es que Luís Montes ahora con 36 años de edad jamás logró disputar la máxima justa del futbol.

Juan Carlos Medina

Para el mismo mundial de Brasil 2014, México contó con la suerte de no contar con dos jugadores inamovibles en el esquema de Miguel Herrera, uno fue el mencionado en el párrafo anterior y en el segundo Juan Carlos Medina se resintió de una lesión en el tobillo y en medio de lágrimas anunció su baja.

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Para suplir estas bajas Miguel Herrera convocó a Javier Aquino y Carlos Salcido.

Claudio Suárez

Faltaban dos meses para el Mundial de Corea- Japón en 2002 cuando en un entrenamiento de la Selección se fracturó el peroné. Se recuperó tan sólo 2 semanas antes de que iniciara el torneo y por regresando de una lesión Javier ‘Vasco’ Aguirre decidió no convocarlo. En su lugar fue Manuel Vidrio.

La decisión del entrenador no le gustó nada al defensor que declaró ante la prensa; "Me duele mucho porque también le hicieron daño a mi familia que estaba ilusionada”.

“El hombre de hierro” es el jugador con más partidos defendiendo la playera de la selección mexicana con un total de 181 y participó en 3 Copas del Mundo (Estados Unidos 94, Francia 98 y Alemania 2006)

Miguel Sabah

Para el Mundial de Sudáfrica 2010, también la Selección Azteca corrió con mala suerte, Miguel Sabah en el mes de abril padeció una ruptura parcial en el tendón. El entonces delantero de Monarcas pasaba por un grandioso momento futbolístico, por lo que asimilar que no podría asistir a esta justa fue un duro golpe psicológico.

“Ya estoy más tranquilo, obviamente tratando de digerir lo de la lesión, lo del Mundial. Ha sido difícil, pero ahora ya estoy en rehabilitación, con la familia, que me ha ayudado a olvidarme un poco de lo que es la lesión.”

Las 32 selecciones que participen en Qatar 2022 deberán cuidar a los jugadores con algodones en estos 6 meses para que ninguna pieza fundamental en su esquema se pierda la oportunidad de vivir el sueño mundialista.

