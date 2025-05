Chivas: ¿qué jugadores se irían en el mercado de fichajes?

El único jugador que es baja oficialmente para Chivas es la de Mateo Chávez , quien emigró al futbol europeo con el AZ Alkmaar.

Después de no clasificar ni al Play-in ni a la Liguilla del Clausura 2025, la directiva de Chivas tomó medidas drásticas, como el despedir a Gerardo Espinoza como técnico a pesar de que solo tenía dos meses en el club ( el séptimo entrenador en tres años ) y darle salida a los jugadores que ya no entran en planes del equipo. A más de un mes de su eliminación aún no tiene fichajes. Asimismo, tampoco se ha dado a conocer oficialmente cuáles jugadores abandonaran la institución. Hasta el momento solo se ha confirmado la baja del defensa Mateo Chávez de 21 años, quien firmó por los próximos 5 años con el AZ Alkmaar de Países Bajos. ¿Qué decidirá Gabriel Milito cuando asuma?

@fernandobeltran8 “Nene” Beltrán es uno de los jugadores que se podría marchar de Chivas en el mercado de fichajes

Los rumores apuntan que uno de los jugadores que ya no seguirá en la institución es Fernando “Nene” Beltrán, quien se formó en las Fuerzas Básicas del Guadalajara y que a sus 27 años tomará nuevos aires. Uno de los clubes que están interesados en él es León, equipo que no podrá disputar el Mundial de Clubes 2025. El segundo es el arquero Oscar Whalley, quien tiene nacionalidad española y mexicana. El arquero llegó al club en verano de 2023 con gran cartel y se esperaba que sería el titular. Sin embargo, nunca pudo consolidarse como el primer guardameta del equipo, incluso en el Clausura 2025 fue considerado como la tercera opción, por detrás de “Tala “Rangel y Eduardo García. Otro de los canteranos que podrían salir en este mercado de fichajes es el defensa Luis Olivas, aunque por el momento se desconoce cuál será su nuevo destino.

¿Pulido se iría de Chivas en el mercado de fichajes?

En este 2025 el único jugador de Chivas que termina contrato es el delantero de 34 años Alan Pulido, según Transfermarkt. El artillero mexicano llegó al Guadalajara en su segunda etapa a inicios de este año procedente de la MLS. Firmó por un año a opción de otro más, aunque esa decisión la evaluarán los directivos en diciembre de 2025, cuando finalice el contrato. En su primer torneo Pulido no anotó y solo disputo tres partidos completos, estadísticas que contrastan con las de su primera etapa, en la que logró varios campeonatos con el club, como la Concacaf Champions League y el título de la Liga BBVA MX en 2017. Aunque por el momento se desconoce si continuará o a principios del otro año tome un rumbo diferente su carrera futbolística.