Jugadores mexicanos que estarán en los Octavos de Final de la Europa League

Ya quedaron definidos los equipos clasificados a los Octavos de Final de la Europa League. Los partidos de ida se disputarán el jueves 9 de marzo y los de vuelta el jueves 16 de marzo.

Para fortuna de la Selección Mexicana, son varios los jugadores nacionales que podrían tener minutos en los Octavos de Final, por lo que Diego Cocca tendrá que estar muy pendiente de lo que puedan hacer.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: Definidas las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Europa League

Los jugadores que podrían tener minutos en la Europa League son: Santiago Giménez, Andrés Guardado y Jesús Corona.

El delantero del Feyenoord, Giménez, suma tres partidos como titular y se enfila para ser el elegido para jugar el partido de ida ante el Shakhtar. Santiago, ha tenido minutos en los cinco juegos que ha disputado el Feyenoord en el mes de febrero y ha podido marcar en tres de cinco partidos. Acumula un total de once goles marcados.

El jugador que tiene más complicado tener participación es Jesús ‘Tecatito’ Corona, que aún no ha tenido minutos dentro del terreno de juego y sigue en su etapa de recuperación tras su lesión de ligamentos.

Por último, el experimentado Guardado, tendría mucho que aportar en los Octavos ante un rival como lo es el Manchester United. La decisión final la tiene Manuel Pellegrini.

Fecha y horario de los Octavos de Final | Europa League

Los partidos de Ida serán el 9 de marzo

Union Berlín vs Union Saint Gilloise hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Sporting Portugal vs Arsenal hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Roma vs Real Sociedad hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Sevilla vs Fenerbahce hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Juventus Turín vs Friburgo hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Manchester United vs Betis hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Shakhtar D. vs Feyenoord hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Los partidos de vuelta serán el 16 de marzo

Real Betis vs Manchester United hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Feyenoord vs Shakhtar D. hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Fenerbahce vs Sevilla hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Friburgo vs Juventus Turín hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Ferencvaros vs Bayer Leverkusen hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Arsenal vs Sporting Portugal hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Union Saint Gilloise vs Union Berlin hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Real Sociedad vs Roma hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Te puede interesar: Manchester United levanta la Carabao Cup, su primer título de la temporada