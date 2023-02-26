Definidas las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Europa League
Conoce como quedaron los enfrentamientos de los Octavos de Final de la Europa League 2023, la fecha y horario en los que se disputaran los encuentros
Quedaron definidos todos los equipos que van a seguir avanzando en la Europa League 2023 y que ahora tendrán que disputar los Octavos de Final.
Después de que se disputó la fase eliminatoria, los Octavos se disputarán a partir del 9 de marzo y la vuelta tendrá lugar el 16 de marzo. El sorteo dejó interesantes cruces.
Los clasificados son: Juventus, Bayern Leverkusen, Sporting Portugal, Manchester United, Roma, Shakhtar, Union Berlín, Union Saint-Gilloise, Sevilla, Fenerbahce, Friburgo, Ferencvaros, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad y Feyenoord.
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Los equipos que disputaron la fase de eliminación son los obligados a disputar el partido de ida de local. Mientras los que lograron clasificar directo por la Fase de Grupos van a cerrar la serie en su casa.
Fecha y horario de partidos de ida Octavos de Final Europa League
Ida, 9 de marzo
Union Berlín (ALE) vs Union Saint Gilloise (BEL) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Bayer Leverkusen (ALE) vs Ferencvaros (HUN) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Sporting Portugal (POR) vs Arsenal (ING) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Roma (ITA) vs Real Sociedad (ESP) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Sevilla (ESP) vs Fenerbahce (TUR) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Juventus Turín (ITA) vs Friburgo (ALE) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Manchester United (ING) vs Betis (ESP) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Shakhtar D. (UCR) vs Feyenoord (NED) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Fecha y horario de partidos de vuelta Octavos de Final Europa League
Vuelta, 16 de marzo
Real Betis vs Manchester United hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Feyenoord vs Shakhtar D. hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Fenerbahce vs Sevilla hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Friburgo vs Juventus Turín hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)
Ferencvaros vs Bayer Leverkusen hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Arsenal vs Sporting Portugal hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Union Saint Gilloise vs Union Berlin hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
Real Sociedad vs Roma hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)
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