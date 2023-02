Definidas las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Europa League

Quedaron definidos todos los equipos que van a seguir avanzando en la Europa League 2023 y que ahora tendrán que disputar los Octavos de Final.

Después de que se disputó la fase eliminatoria, los Octavos se disputarán a partir del 9 de marzo y la vuelta tendrá lugar el 16 de marzo. El sorteo dejó interesantes cruces.

Los clasificados son: Juventus, Bayern Leverkusen, Sporting Portugal, Manchester United, Roma, Shakhtar, Union Berlín, Union Saint-Gilloise, Sevilla, Fenerbahce, Friburgo, Ferencvaros, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad y Feyenoord.

Los equipos que disputaron la fase de eliminación son los obligados a disputar el partido de ida de local. Mientras los que lograron clasificar directo por la Fase de Grupos van a cerrar la serie en su casa.

Fecha y horario de partidos de ida Octavos de Final Europa League

Ida, 9 de marzo

Union Berlín (ALE) vs Union Saint Gilloise (BEL) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Bayer Leverkusen (ALE) vs Ferencvaros (HUN) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Sporting Portugal (POR) vs Arsenal (ING) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Roma (ITA) vs Real Sociedad (ESP) hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Sevilla (ESP) vs Fenerbahce (TUR) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Juventus Turín (ITA) vs Friburgo (ALE) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Manchester United (ING) vs Betis (ESP) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Shakhtar D. (UCR) vs Feyenoord (NED) hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Fecha y horario de partidos de vuelta Octavos de Final Europa League

Vuelta, 16 de marzo

Real Betis vs Manchester United hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Feyenoord vs Shakhtar D. hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Fenerbahce vs Sevilla hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Friburgo vs Juventus Turín hora 11:45 am (tiempo del Centro de México)

Ferencvaros vs Bayer Leverkusen hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Arsenal vs Sporting Portugal hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Union Saint Gilloise vs Union Berlin hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

Real Sociedad vs Roma hora 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

